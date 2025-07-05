الصمت لا يعني القبول..حنان مطاوع تثير قلق متابعيها برسالة غامضة

شاركت الفنانة حنان مطاوع، متابعيها صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام .



وظهرت حنان مطاوع، بإطلالة لافتة بالكاجوال مرتدية بنطال جينز باللون الأزرق ، ونسقت معه قميص باللون الابيض المشجر ،و علقت علي الصورة كاتبة:الصمت لا يعني القبول دائما،احيانا يعني اننا قد تعبنا من التفسير.

ومن الناحية الجمالية تعتمد حنان مطاوع، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت حنان مطاوع ، تسريحة بسيطة ومميزة لشعرها البني القصير لتتناسب مع ظهورها المميز واللافت.



