كاجوال لافت.. حنان مطاوع تستعرض جمالها

شاركت الفنانة حنان مطاوع، متابعيها صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة كاجوال لافتة.

وظهرت حنان مطاوع، مرتديه بنطال جينز باللون الأزرق ، ونسقت معه قميص باللون الابيض مع مجموعة من الرسومات والورود الملونة التي تكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد حنان مطاوع، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت حنان مطاوع ، تسريحة بسيطة ومميزة لشعرها البني القصير لتتناسب مع ظهورها المميز واللافت.

ونعرض لكم صور الفنانة حنان مطاوع