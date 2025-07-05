العمل توجه بصرف منحة كوارث لمستحقي حادث الإقليمي الجديد

وجه وزير العمل محمد جبران ، اليوم السبت ، الإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة ،ومديرية عمل محافظة المنوفية بمتابعة تداعيات حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص ، على الطريق الإقليمي، أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات التي تم نقلها على الفور إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ووجه الوزير بسرعة دراسة حالات الوفيات والمصابين ، لبحث إمكانية تقديم الدعم لهم فيةاسرع وقت ممكن في حالة ثبوت تصنيفهم كعمالة غير منتظمة ، والذي يصل إلى 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفي ، و20 ألفا لكل مصاب..وتقدم الوزير جبران بخالص العزاء إلى أسر المتوفين ، ودعا للمصابين بسرعة الشفاء.