تفاصيل فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ.. المستشار أحمد البنداري يوضح

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية لـ الانتخابات، إن كل لجان التلقي تبدأ أعمالها منذ الساعة 9 صباحا، ومستمرة حتى الساعة 5 مساء، متابعا: تم استقبال 201 من راغبي الترشح على النظام الفردي.

واضاف أحمد بنداري، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، أن محافظتي القاهرة وسوهاج هم أكثر المحافظات التي شهدت إقبالا واضحا، حيث وصل عدد راغبي الترشح فيهم إلى 17 مترشح، متابعا: بالأمس لم يتقدم أحد على نظام القوائم وكل التقديمات كانت على النظام الفردي.

واسترسل: تم تجهيز كل المقرات بالأجهزة والكاميرات وهناك بث مباشر من داخل المقرات، لمتابعة ما يحدث داخل المقرات لحظة بلحظة، منوها بأن البث يساهم في متابعة كافة خطوات عملية الترشح لحل أي معوقات أو مشاكل قد تحدث.

وشدد على أنه تم تدريب العاملين في المقرات على أجهزة الحاسب وآليات التعاون مع المرشحين، وذلك لتفادي حدوث أي مشاكل.