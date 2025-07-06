4 أطعمة يومية تساعد على تقليل خطر الإصابة بالسرطان

تشير الأبحاث الحديثة إلى أن النظام الغذائي يلعب دورًا محوريًا في الوقاية من الأمراض المزمنة، وعلى رأسها السرطان، فقد بات واضحًا أن ما نضعه على أطباقنا يمكن أن يكون أقوى تأثيرًا من بعض العلاجات الدوائية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالوقاية وتعزيز المناعة.





أطعمة تعمل على الوقاية من مرض السرطان

يُسلط الضوء على أربعة أنواع من الأطعمة التي تتمتع بخصائص قوية مضادة للسرطان ومضادة للالتهابات





1. التوت بأنواعه (مثل التوت الأزرق، الفراولة)

يعتبر التوت من أكثر الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة، ويحتوي على فيتامين C والألياف والأنثوسيانين، وهي مركبات نباتية تساهم في محاربة الجذور الحرة التي قد تتسبب في تلف الخلايا وتطور السرطان، كما يتميز التوت الهندي (أملا) بتركيز عالٍ من البوليفينول، وله خصائص معززة للمناعة، ينصح بتناول حفنة من التوت يوميًا سواء بإضافته للعصائر أو وجبات الإفطار.





2. البروكلي والقرنبيط

تنتمي هذه الخضروات إلى الفصيلة الصليبية، وتُعرف بتركيزها العالي من مركبات طبيعية مثل السلفورافان والجلوكوزينولات، والتي تساهم في إزالة السموم من الجسم وتثبيط نمو الخلايا السرطانية، كما تدعم هذه الخضروات وظائف الكبد وتحسن الهضم، وهي مفيدة بشكل خاص في الوقاية من سرطانات القولون والثدي والرئة، يُنصح بتناولها مطهوة على البخار أو مشوية عدة مرات أسبوعيًا.

3. الثوم والكركم

تُستخدم هذه التوابل منذ قرون في الطب التقليدي، وتتميز بخصائصها المضادة للالتهابات والسرطان، يحتوي الثوم على مركب الأليسين الذي يعزز المناعة ويحد من نمو الخلايا السرطانية، بينما يحتوي الكركم على مادة الكركمين التي تعمل على تعطيل العمليات الالتهابية في الجسم. يمكن إضافتهما بسهولة إلى الأطباق اليومية لرفع قيمتها الغذائية.

4. اللوز والجوز

توفر المكسرات مزيجًا مثاليًا من الدهون الصحية ومضادات الأكسدة والفيتامينات، من بينها فيتامين E والسيلينيوم، وهي عناصر ضرورية لحماية الخلايا من التلف. يتمتع الجوز بمفعول مثبت في إبطاء نمو الخلايا السرطانية، بينما يساعد اللوز في تحقيق توازن هرموني، تناول حفنة صغيرة من المكسرات يوميًا يُعد خطوة بسيطة لتعزيز الصحة العامة والوقاية من السرطان.





المصدر : times of india