قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي في بريكس: دولنا بحاجة لخارطة طريق فعالة لنقل المعرفة والتكنولوجيا.. فيديو
وزير التعليم: البكالوريا بديل اختياري للثانوية العامة للتخفيف عن الطلاب
مقتل 12 جنديا تركيا استنشقوا غاز الميثان أثناء مهمة عسكرية في العراق
شلل في الجهاز الهضمي.. الصحة تكشف مخاطر الاستخدام الخاطيء لحقن التخسيس
الناطق باسم الحوثيين: نفذنا عملية بـ11 مسيرة وصاروخا استهدفت مطار اللد
مقابل 40 مليون جنيه..الأهلي يضم نجم فاركو
مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون المهن الطبية
فعلت "هيئة أركان الظل".. إسرائيل استعدت للأسوأ خلال مواجهة إيران
أبو العينين: يجب تعظيم القيمة المضافة للذهب من خلال عمل المشغولات
ليس أجنبيا..تعليق سيد عبد الحفيظ على رحيل وسام أبو علي
السلاب: إلزام شركة ستنامين للتعدين بإيجار 25 ألف جنيه سنويا عن كل كيلومتر مربع
احذروا.. 3 ظواهر جوية غريبة خلال الأيام المقبلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

الشوكولاتة الداكنة ومرض السكري.. فوائد صحية مذهلة

الشوكولاتة الداكنة ومرض السكري.. فوائد صحية مذهلة| تفاصيل
الشوكولاتة الداكنة ومرض السكري.. فوائد صحية مذهلة| تفاصيل
ولاء خنيزي

لم تعد الشوكولاتة الداكنة مجرد حلوى تُتناول للمتعة، بل أصبحت محطّ اهتمام العلماء والباحثين لما تحمله من فوائد صحية مدهشة، خاصة فيما يتعلق بصحة القلب والوقاية من بعض الأمراض المزمنة مثل داء السكري من النوع الثاني، وذلك وفقًا لما نشره الموقع العالمي (تايمز ناو).

دراسة جديدة تكشف الفوائد

أظهرت دراسة حديثة نُشرت في المجلة الطبية البريطانية، وقام بها باحثون من كلية هارفارد تي إتش تشان للصحة العامة، أن تناول ما يقرب من 140 جرامًا من الشوكولاتة الداكنة أسبوعيًا يُقلّل خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني بنسبة تصل إلى 21%.

خفض خطر الإصابة بالسكري

وشملت الدراسة أكثر من 190 ألف بالغ أمريكي، وتبيّن أن تناول خمس حصص على الأقل من الشوكولاتة أسبوعيًا (أي ما يعادل 140 جرامًا) كان له أثر واضح في خفض خطر الإصابة بهذا المرض المزمن.

لماذا الشيكولاتة الداكنة فقط؟

أوضحت الدراسة أن هذه الفوائد مرتبطة تحديدًا بالشيكولاتة الداكنة، دون الشيكولاتة بالحليب، والتي لم تُظهر أي تأثير وقائي، بل ارتبطت بزيادة الوزن على المدى الطويل، ويُرجع الخبراء ذلك إلى أن شوكولاتة الحليب غالبًا ما تكون غنية بالسكر والدهون وقليلة المحتوى من الكاكاو النقي.

السر في الكاكاو

السر وراء فوائد الشوكولاتة الداكنة يكمن في احتوائها على نسبة عالية من الكاكاو، والذي يُعد غنيًا بمادة البوليفينولات، وهي مضادات أكسدة نباتية قوية، تلعب هذه المركّبات دورًا فعّالًا في خفض ضغط الدم، تقليل الالتهابات، تحسين تدفّق الدم، والأهم من ذلك، تعزيز قدرة الجسم على استخدام الإنسولين، مما يُساعد على تقليل خطر الإصابة بالسكري.

التوازن والاعتدال أساس الفائدة

رغم فوائدها، فإن الاعتدال في استهلاك الشيكولاتة الداكنة أمر ضروري، فهي لا تزال تحتوي على سعرات حرارية وسكر بنسب متفاوتة، ينصح الخبراء بالاكتفاء بقطعة أو قطعتين صغيرتين يوميًا للحصول على الفوائد دون الإفراط.

جزء من نمط حياة صحي

من المهم الإشارة إلى أن الأفراد الذين استفادوا من الشوكولاتة الداكنة كانوا يتّبعون عمومًا نمط حياة صحيًا، يتضمّن نظامًا غذائيًا متوازنًا، مما يعزّز فعالية الشوكولاتة كجزء من هذا الأسلوب الصحي، فيجب اختيار الشوكولاتة التي تحتوي على 70% كاكاو على الأقل، حيث كلما زادت نسبة الكاكاو، زادت معها الفوائد الصحية.

الشوكولاتة الشوكولاتة الداكنة مرض السكري السكري فوائد الشوكولاتة فوائد الشوكولاتة الداكنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 6 يوليو 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 7 يوليو 2025

رفع مرتبات الحكومة 200% رسميًا لهؤلاء.. هل أنت منهم؟

رفع مرتبات الحكومة 200% رسميًا لهؤلاء الموظفين.. هل أنت منهم؟

مها الصغير تسرق عمل فني

متهمة بسرقة لوحة فنانة دنماركية..مها الصغير في موقف محرج ومنى الشاذلى تبرئ نفسها

امتحانات الثانوية العامة

خبر عاجل بشأن امتحان الأحياء ثانوية عامة 2025 المقرر أداؤه الخميس القادم

الايجار القديم

تشريعية النواب: نسبة الإيجارات القديم تتراجع.. وتوقيت القانون الجديد حساس

ارتفاع درجات الحرارة

أبو اللهاليب حضر.. الأرصاد تحذر من موجة حر شديدة ورطوبة خانقة

التوقيت الشتوي

تأخير الساعة 60 دقيقة.. كم يوم متبقي على تطبيق التوقيت الشتوي؟

الطرق البديلة لـ الدائري الإقليمي

تعرف على الطرق البديلة لـ الدائري الإقليمي

ترشيحاتنا

هاتف Magic V5

مع بطارية أكبر وكاميرا أقوى.. إليك مواصفات أفضل هاتف من هونر

مواصفات Oppo Find N6

أوبو فايند N5 | أنحف هاتف قابل للطي مدعوم بالذكاء الاصطناعي

كأس إيزى كارت مصر 2025‏

انتهاء الجولة الثالثة من كأس إيزى كارت مصر 2025‏ لسيارات الكارتنج.. صور ‏

بالصور

لغة الإشارة وتوسع جغرافي.. مهرجان عمّان السينمائي بشعار "عالم خارج النص"

مهرجان عمان السينمائي
مهرجان عمان السينمائي
مهرجان عمان السينمائي

طريقة عمل الترمس الحلو أو المر والحمص

طريقة عمل الترمس الحلو
طريقة عمل الترمس الحلو
طريقة عمل الترمس الحلو

الذكاء الاصطناعي لشركة هيرتز يُسبب للسيارات أضرارًا غير متوقعة

هيرتز
هيرتز
هيرتز

أصغر سيارة كهربائية من تويوتا بمواصفات سوزوكي ولاندكروزر.. شاهد

تويوتا
تويوتا
تويوتا

فيديو

ارملة شيكا

صناع الريتش مولعين الدنيا.. أرملة إبراهيم شيكا تعلن صلحها مع والدته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: الولاء الوظيفي .. المفتاح الأساسي للنجاح المؤسسي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: التربية على مواجهة الأزمات

المزيد