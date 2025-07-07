الشوكولاتة الداكنة ومرض السكري.. فوائد صحية مذهلة

لم تعد الشوكولاتة الداكنة مجرد حلوى تُتناول للمتعة، بل أصبحت محطّ اهتمام العلماء والباحثين لما تحمله من فوائد صحية مدهشة، خاصة فيما يتعلق بصحة القلب والوقاية من بعض الأمراض المزمنة مثل داء السكري من النوع الثاني، وذلك وفقًا لما نشره الموقع العالمي (تايمز ناو).

دراسة جديدة تكشف الفوائد

أظهرت دراسة حديثة نُشرت في المجلة الطبية البريطانية، وقام بها باحثون من كلية هارفارد تي إتش تشان للصحة العامة، أن تناول ما يقرب من 140 جرامًا من الشوكولاتة الداكنة أسبوعيًا يُقلّل خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني بنسبة تصل إلى 21%.

خفض خطر الإصابة بالسكري

وشملت الدراسة أكثر من 190 ألف بالغ أمريكي، وتبيّن أن تناول خمس حصص على الأقل من الشوكولاتة أسبوعيًا (أي ما يعادل 140 جرامًا) كان له أثر واضح في خفض خطر الإصابة بهذا المرض المزمن.

لماذا الشيكولاتة الداكنة فقط؟

أوضحت الدراسة أن هذه الفوائد مرتبطة تحديدًا بالشيكولاتة الداكنة، دون الشيكولاتة بالحليب، والتي لم تُظهر أي تأثير وقائي، بل ارتبطت بزيادة الوزن على المدى الطويل، ويُرجع الخبراء ذلك إلى أن شوكولاتة الحليب غالبًا ما تكون غنية بالسكر والدهون وقليلة المحتوى من الكاكاو النقي.

السر في الكاكاو

السر وراء فوائد الشوكولاتة الداكنة يكمن في احتوائها على نسبة عالية من الكاكاو، والذي يُعد غنيًا بمادة البوليفينولات، وهي مضادات أكسدة نباتية قوية، تلعب هذه المركّبات دورًا فعّالًا في خفض ضغط الدم، تقليل الالتهابات، تحسين تدفّق الدم، والأهم من ذلك، تعزيز قدرة الجسم على استخدام الإنسولين، مما يُساعد على تقليل خطر الإصابة بالسكري.

التوازن والاعتدال أساس الفائدة

رغم فوائدها، فإن الاعتدال في استهلاك الشيكولاتة الداكنة أمر ضروري، فهي لا تزال تحتوي على سعرات حرارية وسكر بنسب متفاوتة، ينصح الخبراء بالاكتفاء بقطعة أو قطعتين صغيرتين يوميًا للحصول على الفوائد دون الإفراط.

جزء من نمط حياة صحي

من المهم الإشارة إلى أن الأفراد الذين استفادوا من الشوكولاتة الداكنة كانوا يتّبعون عمومًا نمط حياة صحيًا، يتضمّن نظامًا غذائيًا متوازنًا، مما يعزّز فعالية الشوكولاتة كجزء من هذا الأسلوب الصحي، فيجب اختيار الشوكولاتة التي تحتوي على 70% كاكاو على الأقل، حيث كلما زادت نسبة الكاكاو، زادت معها الفوائد الصحية.