الشوكولاتة الداكنة مسموح بها في الريجيم .. إليك فوائدها المدهشة

لطالما ارتبطت الشوكولاتة بمفاهيم خاطئة في أنظمة إنقاص الوزن، باعتبارها من الأطعمة التي يجب تجنبها، إلا أن الشوكولاتة الداكنة تحديدًا، أثبتت الدراسات الحديثة أنها ليست فقط آمنة، بل مفيدة صحيًا ونفسيًا عند تناولها باعتدال.

فوائد مذهلة لتناول الشوكولاتة الداكنة

وكشف خبراء التغذية عن مجموعة من الأسباب التي تدفعك إلى جعل الشوكولاتة الداكنة جزءًا من روتينك الغذائي اليومي، حتى أثناء اتباعك لنظام غذائي صحي.



وهناك العديد من الفوائد المذهلة لتناول الشوكولاتة الداكنة، حتى في خلال إنقاص الوزن، وفقا لما نشر في موقع Health Shots، وتشمل ما يلي:

ـ تحسّن المزاج وتخفف التوتر:

تُساعد مركبات موجودة في الشوكولاتة الداكنة على تحفيز إفراز هرمون السيروتونين المعروف بهرمون السعادة.

كما تُقلل من مستويات هرمون الكورتيزول المرتبط بالتوتر والقلق، ما يجعلها خيارًا مثاليًا لتحسين الحالة المزاجية بنهاية اليوم.

ـ غنية بمضادات الأكسدة:

تُعد من أغنى الأطعمة بالفلافونويدات، وهي مضادات أكسدة قوية تساهم في مكافحة الجذور الحرة، وتأخير علامات الشيخوخة، وتعزيز صحة الخلايا.

فوائد مذهلة لتناول الشوكولاتة الداكنة

ـ تدعم صحة القلب:

تناول كميات معتدلة منها بانتظام يمكن أن يُساهم في تحسين تدفق الدم وخفض ضغط الدم، إلى جانب تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بفضل تأثيرها الإيجابي على الشرايين.

ـ تقلل الرغبة الشديدة في السكر:

بفضل محتواها المنخفض من السكر مقارنة بالشوكولاتة العادية، تُعد خيارًا ذكيًا لمحبي الحلويات، إذ تُساعد في كبح الشهية تجاه السكريات الضارة، مما يساهم في نجاح الحمية.

ـ تعزز التركيز وتنشط الدماغ:

تحتوي الشوكولاتة الداكنة على الكافيين الطبيعي والثيوبرومين، وهما عنصران يساعدان في تحفيز نشاط الدماغ، وزيادة التركيز، وتحسين الذاكرة، مما يجعلها وجبة خفيفة ممتازة قبل العمل أو الدراسة.

فوائد مذهلة لتناول الشوكولاتة الداكنة

كمية معتدلة من الشوكلاتة الداكنة تكفي

ينصح خبراء التغذية بعدم الإفراط، والاكتفاء بقطعة صغيرة يوميًا تحتوي على نسبة كاكاو لا تقل عن 70% لضمان الفائدة وتجنب السعرات الزائدة.

وأفاد خبراء التغذية، أن الشوكولاتة الداكنة لم تعد "محظورة" خلال الحمية، بل يمكن اعتبارها حليفًا صحيًا إذا تم تناولها باعتدال وذكاء.