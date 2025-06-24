قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحرك رسمي من الفيفا ضد الأهلي بعد وداع مونديال الأندية .. ماذا حدث؟
ذكرى الهجرة النبوية.. 4 معجزات حدثت في رحلة الرسول من مكة إلى المدينة
حكم استفتاء شات جي بي تي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي .. أمين الفتوى يجيب
روسيا : معاهدة منع الانتشار النووي مهددة
خبير عسكري: إيران أصابت أهدافا إستراتيجية في إسرائيل وأرهقت سلاحها الجوي
4 صفقات سوبر .. تحرك قوي في الأهلي بعد الخروج من مونديال الأندية
الرئيس الإيراني: لا يمكن لأمريكا وإسرائيل فرض تطلعات غير مشروعة بالقوة
بالاسم ورقم الجلوس .. ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية
قانون الإيجار القديم 2025 .. شوف هتدفع كام في الشهر
إنشاء غابة تفوق مساحة أمريكا الشمالية لخفض انبعاثات الكربون
دعاء استقبال شهر المحرم.. كلمات تجلب لك التوفيق وتفتح الأبواب المغلقة
رئيس النواب الأمريكي: قرار ترمب بقصف إيران غير دستوري لكن قوة الحرب فرضت نفسها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

الشوكولاتة الداكنة مسموح بها في الريجيم .. إليك فوائدها المدهشة

فوائد مذهلة لتناول الشوكولاتة الداكنة
فوائد مذهلة لتناول الشوكولاتة الداكنة
آية التيجي

لطالما ارتبطت الشوكولاتة بمفاهيم خاطئة في أنظمة إنقاص الوزن، باعتبارها من الأطعمة التي يجب تجنبها، إلا أن الشوكولاتة الداكنة تحديدًا، أثبتت الدراسات الحديثة أنها ليست فقط آمنة، بل مفيدة صحيًا ونفسيًا عند تناولها باعتدال.

فوائد مذهلة لتناول الشوكولاتة الداكنة

وكشف خبراء التغذية عن مجموعة من الأسباب التي تدفعك إلى جعل الشوكولاتة الداكنة جزءًا من روتينك الغذائي اليومي، حتى أثناء اتباعك لنظام غذائي صحي.


وهناك العديد من الفوائد المذهلة لتناول الشوكولاتة الداكنة، حتى في خلال إنقاص الوزن، وفقا لما نشر في موقع Health Shots، وتشمل ما يلي:

ـ تحسّن المزاج وتخفف التوتر:

تُساعد مركبات موجودة في الشوكولاتة الداكنة على تحفيز إفراز هرمون السيروتونين المعروف بهرمون السعادة.

كما تُقلل من مستويات هرمون الكورتيزول المرتبط بالتوتر والقلق، ما يجعلها خيارًا مثاليًا لتحسين الحالة المزاجية بنهاية اليوم.

ـ غنية بمضادات الأكسدة:

تُعد من أغنى الأطعمة بالفلافونويدات، وهي مضادات أكسدة قوية تساهم في مكافحة الجذور الحرة، وتأخير علامات الشيخوخة، وتعزيز صحة الخلايا.

فوائد مذهلة لتناول الشوكولاتة الداكنة

ـ تدعم صحة القلب:

تناول كميات معتدلة منها بانتظام يمكن أن يُساهم في تحسين تدفق الدم وخفض ضغط الدم، إلى جانب تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بفضل تأثيرها الإيجابي على الشرايين.

ـ تقلل الرغبة الشديدة في السكر:

بفضل محتواها المنخفض من السكر مقارنة بالشوكولاتة العادية، تُعد خيارًا ذكيًا لمحبي الحلويات، إذ تُساعد في كبح الشهية تجاه السكريات الضارة، مما يساهم في نجاح الحمية.

ـ تعزز التركيز وتنشط الدماغ:

تحتوي الشوكولاتة الداكنة على الكافيين الطبيعي والثيوبرومين، وهما عنصران يساعدان في تحفيز نشاط الدماغ، وزيادة التركيز، وتحسين الذاكرة، مما يجعلها وجبة خفيفة ممتازة قبل العمل أو الدراسة.

فوائد مذهلة لتناول الشوكولاتة الداكنة

 كمية معتدلة من الشوكلاتة الداكنة تكفي

ينصح خبراء التغذية بعدم الإفراط، والاكتفاء بقطعة صغيرة يوميًا تحتوي على نسبة كاكاو لا تقل عن 70% لضمان الفائدة وتجنب السعرات الزائدة.

وأفاد خبراء التغذية، أن الشوكولاتة الداكنة لم تعد "محظورة" خلال الحمية، بل يمكن اعتبارها حليفًا صحيًا إذا تم تناولها باعتدال وذكاء.

الشوكولاتة الشوكولاتة الداكنة إنقاص الوزن تناول الشوكولاتة الداكنة تحسّن المزاج مضادات الأكسدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

انخفاض كبير في أسعار الذهب اليوم .. وعيار 21 يتراجع بشكل مفاجئ

الزوجان المقتولان في المنوفية

لم يرزقا بأطفال وعطفا على الجميع.. مأساة زوجين قتلهما أحد أقاربهما طمعا فيهما

زيادة المعاشات

تفاصيل زيادة المعاشات يوليو 2025 .. 15% لـ 11 مليون مستفيد

الأهلي

بعد وداع مونديال الأندية.. الأهلي يدرس الإطاحة بـ 4 لاعبين

الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض

نقيب التمريض تعلن انتهاء أزمة البكالوريوس التقني

نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية

محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 83.14%

الإيجار القديم

تعديل الإيجار القديم| زيادات تصل لـ20 ضعف وتفاصيل تحديد مدد للعقود السكنية

الاهلي

عرض أوروبي لـ إمام عاشور بسبب مونديال الأندية | تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

كيفية صلاة المسافر

كيفية صلاة المسافر.. اعرف شروط الجمع والقصر للمرتحل

الهجرة النبوية الشريفة

كم يوما استغرقت الهجرة النبوية الشريفة من مكة إلى المدينة؟

الشيخ عويضة عثمان

أمين الإفتاء: "وعاشروهن بالمعروف" ليست مجرد وصية بل أمر رباني

بالصور

الشوكولاتة الداكنة مسموح بها في الريجيم .. إليك فوائدها المدهشة

فوائد مذهلة لتناول الشوكولاتة الداكنة
فوائد مذهلة لتناول الشوكولاتة الداكنة
فوائد مذهلة لتناول الشوكولاتة الداكنة

مع ارتفاع درجات الحرارة.. كيف تتعامل مع لدغات الناموس وتتفادى مضاعفاتها؟

ما الذي يحدث عند لدغة البعوض؟
ما الذي يحدث عند لدغة البعوض؟
ما الذي يحدث عند لدغة البعوض؟

قانون الثلاث دقائق والنصف .. عادة بسيطة قد تنقذ حياتك عند الاستيقاظ

ما هو قانون الثلاث دقائق والنصف بعد الإستيقاظ من النوم؟
ما هو قانون الثلاث دقائق والنصف بعد الإستيقاظ من النوم؟
ما هو قانون الثلاث دقائق والنصف بعد الإستيقاظ من النوم؟

تامر حسنى أو محمد رمضان .. إيناس عز الدين تكشف عن رغبتها فى غناء دويتو مع هذا الفنان .. فيديو

ايناس عز الدين والمذيعة تقى الجيزاو
ايناس عز الدين والمذيعة تقى الجيزاو
ايناس عز الدين والمذيعة تقى الجيزاو

فيديو

هزيمة الأهلي من بورت

خبيرة تاروت توقعت هزيمة الأهلي أمام بورتو.. والماتش كان رده غير

ايناس عز الدين والمذيعة تقى الجيزاو

تامر حسنى أو محمد رمضان .. إيناس عز الدين تكشف عن رغبتها فى غناء دويتو مع هذا الفنان .. فيديو

سلوى عثمان

الفن مش رسالة وأنا مش قدوة.. تصريح جريء من سلوى عثمان عن تعريف دور الفنان

لقاء رئيس الأركان مع نظيره الليبي

رئيس الأركان يلتقى نظيره الليبى لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. القلب المحرّك لوقف إطلاق النار وضامن الأمن الإقليمي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الشتاء النووي .. ماذا لو اندلعت الحرب الكبرى؟

المزيد