قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زيزو يتألق في أحدث ظهور من عطلته الصيفية
4500 قرية.. الاتصالات تكشف عن مفاجأة من الحكومة للأهالي
أول قرار للمجلس الأعلى للإعلام تجاه برنامج منى الشاذلي
إلغاء رحلات جوية إلى بالي بعد ثوران بركان ضخم في إندونيسيا
وزير التعليم: معلمو مصر من أفضل المعلمين على مستوى العالم
بعد دموع إدوارد.. كيف تتجنب أضرار حقن التخسيس القاتلة
النجاح فيها مشروط .. توضيح هام من وزير التعليم بشأن مادة الدين
مصدر: ناصر ماهر يتمسك بالاستمرار.. ولم يتلق عروضًا رسمية للرحيل
كيفية استخراج كعب عمل 2025
وزير التعليم يعلن تفاصيل المسارات والمواد المقررة على الطلاب في البكالوريا المصرية
وزير التعليم : مستعدون لـ “البكالوريا” وهنرجع طلاب الثانوية العامة للمدارس
حقن التخسيس.. وهم النحافة وأضرار بالجملة | ضحايا الوزن المثالي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

5 أطعمة للوقاية من سرطان المعدة.. تعرف عليها

5 أطعمة للوقاية من سرطان المعدة.. تعرف عليها
5 أطعمة للوقاية من سرطان المعدة.. تعرف عليها
ولاء خنيزي

يُعدّ سرطان المعدة من أخطر أنواع السرطانات، إذ يتطوّر عادة في بطانة المعدة، وتحديدًا في الخلايا المسؤولة عن إنتاج المخاط، ويُصنّف كخامس أكثر أنواع السرطان شيوعًا في العالم، ويكمن التحدي الأكبر في أنه غالبًا ما يُكتشف في مراحل متقدمة، بعد انتشاره إلى الغدد الليمفاوية أو أعضاء أخرى، مما يُضعف فرص النجاة، حيث ينجو فقط مريض واحد من بين كل خمسة، ويعد النظام الغذائي أحد أبرز العوامل المؤثرة في الحماية من هذا المرض، وذلك وفقًا لما نشره موقع (تايمز أوف إنديا).

الحمضيات: درع مضاد للأكسدة

تُعتبر الفواكه الحمضية، مثل البرتقال والليمون والجريب فروت، من المصادر الغنية بفيتامين C والفلافونويدات، وهي عناصر مضادة للأكسدة تعمل على تحييد الجذور الحرة التي تضر الخلايا وتُساهم في تطوّر السرطان، كما تمنع الفلافونويدات انتشار الخلايا السرطانية، مما يجعل تناول هذه الفواكه بانتظام وسيلة فعالة لحماية بطانة المعدة والوقاية من السرطان.

الخضراوات الورقية والصليبية: تعزيز للمناعة الخلوية

الخضراوات مثل السبانخ، والبروكلي، والكرنب، والقرنبيط، تحتوي على مضادات أكسدة مهمة كـ بيتا كاروتين، وفيتامين C، وفيتامين E، كما أن الملفوف يحتوي على مركبات تُعرف باسم الجلوكوسينولات، وهي تدعم الإنزيمات المسؤولة عن إيقاف نمو الخلايا السرطانية، وإصلاح الحمض النووي المتضرر، ما يُسهم في تقليل خطر الإصابة بسرطان المعدة.

الثوم والبصل: مضاد حيوي طبيعي

ينتمي الثوم والبصل إلى عائلة الثوميات، وتكمن أهميتهما في احتوائهما على مركب الأليسين، الذي يمتلك خصائص قوية في مكافحة السرطان، ويساعد على مقاومة بكتيريا الملوية البوابية (H. Pylori)، وهي من العوامل المعروفة المؤدية لسرطان المعدة، ويساهم تناولهما بانتظام في خفض الالتهابات، ومنع نمو الخلايا السرطانية.

الحبوب الكاملة والبقوليات: تعزيز صحة الجهاز الهضمي

توفّر الحبوب الكاملة مثل القمح الكامل، والأرز البني، والشوفان، إضافة إلى البقوليات كالفاصوليا والعدس، كميات عالية من الألياف التي تُساعد في تحسين حركة الأمعاء، والتخلص من السموم، وتشير الدراسات إلى أن النظام الغذائي الغني بالألياف يُقلل من خطر الإصابة بسرطان المعدة من خلال تحييد المواد الكيميائية الضارة.

الشاي الأخضر: مضاد سرطاني فعال

يتميّز الشاي الأخضر بتركيز عالٍ من البوليفينولات مثل الكاتيكين، وهي مركبات تُعزز مناعة الخلايا وتُبطئ نمو الخلايا السرطانية، وقد أظهرت الدراسات أن شرب الشاي الأخضر بانتظام يُقلل من فرص الإصابة بسرطان المعدة، خصوصًا في المناطق التي ترتفع فيها نسبة الإصابة، ويُنصح بتناول 2 إلى 3 أكواب يوميًا بدون سكر للاستفادة القصوى من فوائده.

سرطان المعدة السرطان سرطان السرطانات المعدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 6 يوليو 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 7 يوليو 2025

رفع مرتبات الحكومة 200% رسميًا لهؤلاء.. هل أنت منهم؟

رفع مرتبات الحكومة 200% رسميًا لهؤلاء الموظفين.. هل أنت منهم؟

مها الصغير تسرق عمل فني

متهمة بسرقة لوحة فنانة دنماركية..مها الصغير في موقف محرج ومنى الشاذلى تبرئ نفسها

امتحانات الثانوية العامة

خبر عاجل بشأن امتحان الأحياء ثانوية عامة 2025 المقرر أداؤه الخميس القادم

الايجار القديم

تشريعية النواب: نسبة الإيجارات القديم تتراجع.. وتوقيت القانون الجديد حساس

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

مجلس النواب يوافق على ضوابط تقاعد أعضاء هيئة التعليم لسن المعاش

امتحانات الثانوية العامة

إنتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2025 الخميس ..وهذه آخر أخبار التصحيح بالكنترولات

رابط تقديم الصف الاول الثانوي 2026

رابط تقديم الصف الأول الثانوي 2026 “العام والفني” ..الخطوات والأوراق المطلوبة

ترشيحاتنا

بوكيتينو

أول تعليق من مدرب الولايات المتحدة بعد خسارة الكأس الذهبية

بايرن ميونيخ يتوصل لاتفاق شفهي مع لويس دياز

بايرن ميونيخ يتوصل إلى اتفاق شفهي مع لويس دياز ..تفاصيل

مودريتش

لوكا مودريتش ينضم رسميًا إلى ميلان مطلع أغسطس المقبل

بالصور

رئيس الأركان يتفقد معهد ضباط الصف المعلمين ويلتقى بأعضاء هيئة التدريس والطلبة

الفريق أحمد خليفة - رئيس الأركان
الفريق أحمد خليفة - رئيس الأركان
الفريق أحمد خليفة - رئيس الأركان

بعد بكاء إدوارد .. احترس هذه الفئات ممنوعة تمامًا من استخدام حقن التخسيس

بعد بكاء إدوارد..إحترس هذه الفئات ممنوعة تمامًا من استخدام حقن التخسيس
بعد بكاء إدوارد..إحترس هذه الفئات ممنوعة تمامًا من استخدام حقن التخسيس
بعد بكاء إدوارد..إحترس هذه الفئات ممنوعة تمامًا من استخدام حقن التخسيس

نشرة المرأة والمنوعات..محمد النني يتصدر الترند.. أول رد فعل من زوجته الثانية بعد انتشار خبر زواجهما.. إدوارد يبكي على الهواء بسبب حقن التخسيس | ماذا حدث له

إدوارد
إدوارد
إدوارد

بعد دموع إدوارد.. كيف تتجنب أضرار حقن التخسيس القاتلة

بعد دموع إدوارد.. حقن التخسيس دمرتني..كيف تتجنب أضرارها القاتلة
بعد دموع إدوارد.. حقن التخسيس دمرتني..كيف تتجنب أضرارها القاتلة
بعد دموع إدوارد.. حقن التخسيس دمرتني..كيف تتجنب أضرارها القاتلة

فيديو

الفريق أحمد خليفة - رئيس الأركان

رئيس الأركان يتفقد معهد ضباط الصف المعلمين ويلتقى بأعضاء هيئة التدريس والطلبة

حلا شيحة

لأول مرة .. حلا شيحة تكشف عن رحلتها الكاملة في خلع وارتداء الحجاب l فيديو

الفنانة اللبنانية باميلا الكيك

بسبب ممثل شهير.. باميلا الكيك تروي معاناتها بعد كسر ذراعها الأيسر.. فيديو

لوحة فنية مسروقة

اتهام بالسـ..رقة.. مها الصغير في ورطة بسبب لوحة فنية ومنى الشاذلي ترد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: الولاء الوظيفي .. المفتاح الأساسي للنجاح المؤسسي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: التربية على مواجهة الأزمات

المزيد