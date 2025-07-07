حسن الرداد ينشر إطلالة إيمي سمير غانم عبر إنستجرام.. شاهد

شارك الفنان حسن الرداد صورة جديدة لـ زوجته عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية.

وظهرت إيمي في الصورة بإطلالة مميزة نالت إعجاب متابعهيا وتفاعلوا معه بوضع القلوب الحمراء.

وكان قد كشف الفنان حسن الرداد عن ولادة زوجته الفنانة إيمي سمير غانم طفلة ثانية أطلق عليها اسم والدته.



وكتب حسن الرداد على فيسبوك:"لِّلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ .

الحمدلله ربنا زقنا بالطفلة الجميلة #فادية_الرداد ❤️،اللهم بارك لنا فيها و ارزقها الصحة و العافية و ارزق الناس جميعا".



إيمي سمير غانم كانت في الشهور الأخيرة من حملها، حيث أكد زوجها الفنان حسن الرداد في مارس الماضي أن زوجته حامل بمولودهما الثاني، دون الكشف عن نوع الجنين، متمنيًا أن يرزقهما الله بمولود سليم ومعافى.