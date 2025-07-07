القبض على المتهمين بإجبار شخص بالتوقيع على إيصالات أمانة بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الوايلى بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج بقيام عدة أشخاص بإستدراجه لمقهى بذات المنطقة وإكراهه على التوقيع على (10) إيصال أمانة والإستيلاء على هاتفه المحمول.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 5 أشخاص، سيدة - مقيمين بدائرة القسم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لسابقة قيام المبلغ بالنصب على السيدة المذكورة والإستيلاء على مبلغ مالى منها عن طريق تحصله على حسابها بأحد التطبيقات وإيهامها بقدرته على زيادة المبلغ المالى المودع بالتطبيق المشار إليه ، وتم بإرشادهم ضبط (الإيصالات المشار إليها مذيلة بتوقيع المجنى عليه – الهاتف المحمول المستولى عليه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.