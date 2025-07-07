أحد أندية الدوري القطري يفاوض الأهلي لضم هذا اللاعب .. تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن مفاجأه بشأن التعاقد مع أشرف داري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وكتب الاعلامي أحمد عبد الباسط عن تقارير صحافية :"أحد أندية الدوري القطري يفاوض النادي الأهلي، للتعاقد مع أشرف داري".



أكد الإعلامي أمير هشام، أن النادي الأهلي تلقى عرضًا رسميًا لشراء عقد المدافع المغربي أشرف داري، من أحد الفرق السعودية؛ للتعاقد معه بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال، عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: الأهلي تلقى العرض الرسمي لضم داري مقابل 2 مليون دولار، والنادي يدرس الأمر حاليًا.