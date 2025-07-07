رئيس المحكمة الدستورية يشيد بجهود النيابة الإدارية في مكافحة الفساد.. صور

استقبل المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الاثنين، المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، ووفدًا من المستشارين نواب رئيس المحكمة، في زيارة جاءت لتقديم التهنئة لرئيس الهيئة بمناسبة تقلده منصبه الرفيع رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.

وقد ضم وفد المحكمة الدستورية العليا كلًا من: المستشار محمود غنيم، والمستشار الدكتور عبد العزيز سالمان، والمستشار الدكتور طارق شِبل، والمستشار طارق عبد العليم، والمستشار خالد رأفت، نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا.

جاء ذلك بحضور كل من: المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي القائم بعمل مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار منتصر عبد العال مدير إدارة النيابات.

وخلال اللقاء، أعرب المستشار محمد الشناوي، عن بالغ امتنانه للمستشار بولس فهمي، وخالص تقديره للمحكمة الدستورية العليا رئيسًا وأعضاءً؛ لما لها من مكانة رفيعة باعتبارها إحدى أعرق المحاكم الدستورية في العالم، وأكد رئيس الهيئة على ما تؤديه من دور بارز في إعلاء المبادئ الدستورية، وضمان الحقوق والحريات، وحماية وصون المكتسبات الدستورية.

ومن جانبه، أكد المستشار بولس فهمي، على تقديره البالغ للدور الذي تضطلع به النيابة الإدارية، باعتبارها إحدى ركائز منظومة العدالة المصرية، وأشاد بجهود النيابة الإدارية في مكافحة الفساد المالي والإداري داخل الجهاز الإداري للدولة، معربًا عن خالص تمنياته بالتوفيق لـ المستشار محمد الشناوي في قيادة هيئة النيابة الإدارية، كهيئة قضائية تكرس جهودها لتحقيق العدالة، وترسيخ دعائم دولة القانون.

وفي ختام اللقاء، تفضل المستشار محمد الشناوي رئيس الهيئة، والمستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، بتبادل الدروع التذكارية.