أسامة السعيد: الاهتمام المصري بأمن واستقرار الصومال ليس وليد اللحظة

علق الدكتور أسامة السعيد رئيس تحرير جريدة الأخبار على زيارة الرئيس الصومالي إلى مصر اليوم، لافتا إلى أهمية الزيارة في مثل تلك الفترة وسط حالة التوترات الإقليمية خلال الفترة الراهنة.

استقرار الصومال

وأكد على أن مصر والصومال لديهم شراكة استراتيجية واضحة، والتي تؤكد أن الشراكة المصرية الصومالية هامة، وأن الاهتمام المصري بأمن واستقرار الصومال ليس وليد اللحظة.

استقال الدولة الصومالية

موضحا أن أول شهيد للدبلوماسية المصرية محمد كمال الدين صلاح كان القنصل المصري في مقدشيو، والذي تم اغتياله، لأن مصر كانت داعمة لاستقال الدولة الصومالية.

عدم استقرار بعض الدول

ولفت إلى أن مصر تهتم بالبحر الأحمر، كما أن أمن واستقرار الصومال من الأمور الهامة للدولة المصرية، وأن محاولة عدم استقرار بعض الدول يؤدي إلى زعزعة الموقف.