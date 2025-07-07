طارق العكاري: إثيوبيا تحاول الحصول على إقليم صومالي لعمل منفذ بحري

قال العميد الدكتور طارق العكاري المتخصص في الشأن الاستراتيجي والاقتصاد العسكري إن إثيوبيا لها حدود مشتركة مع دولة الصومال، وإن هناك إقليمين يريدان الانفصال عن الصومال، وتلك هي الأماكن التي كانت تحاول إثيوبيا عقد وتوقيع اتفاقية معها أو عمل منفذ بحري.

الحصول على الإقليم الصومالي

أضاف “العكاري” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” والمذاع عبر قناة “الحياة” أن إثيوبيا دولة حديثة ليس لها حدود بحرية، وكانت تحاول الحصول على الإقليم الصومالي لعمل منفذ بحري لها.

وأكد أن خطورة المنفذ البحري تكمن في أنه على خليج عدن وبجوار جيبوتي، وأن الصومال تكافح من أجل الحفاظ على استقرارها وأمنها.