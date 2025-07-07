سبب عدم تأثر خدمات الاتصالات بحريق سنترال رمسيس.. اتصالات النواب تجيب

طمأنت النائبة مارثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، المواطنين بشأن حريق سنترال رمسيس، مؤكدة أن الخدمات ستعود بشكل كامل خلال دقائق محدودة.

وقالت "محروس"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن مصر تمتلك بنية تحتية قوية ومتقدمة في قطاع الاتصالات، وهو ما ساهم في تقليل تأثير الحريق على الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدة أن جاهزية الشبكة وتوزيع الأحمال بشكل تقني مدروس ساهم في منع حدوث أي توقف شامل أو انهيار في الخدمة.

وأوضحت وكيل لجنة الاتصالات أن السبب وراء الحريق لا يزال غير معلوم حتى الآن، مشيرة إلى أن الجهات المعنية بدأت تحقيقاتها للوقوف على الملابسات الدقيقة للواقعة.

كما أشارت النائبة إلى أن الحريق لم يسفر عن أي خسائر في الأرواح، ولم يؤثر على شبكة بعينها، مؤكدة أن فرق الطوارئ المختصة سيطرت على الموقف بسرعة، وأن الأمور تحت السيطرة.

حريق سنترال رمسيس

دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية في القاهرة بـ 8 سيارات إطفاء وخزاني مياه بالإضافة لـ سيارتين سلالم هيدروليكية إلى موقع حريق سنترال رمسيس.

تحاول وحدات الحماية المدنية في القاهرة السيطرة على حريق سنترال رمسيس ومنع امتداده.

وأخلت الأجهزة الأمنية في القاهرة مبنى سنترال رمسيس من المتواجدين به حفاظا على حياتهم من الأدخنة المتصاعدة في الطوابق الأخيرة وسطح المبنى.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ باندلاع حريق في مبنى سنترال رمسيس.