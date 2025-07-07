القومي لتنظيم الاتصالات: جار السيطرة على حريق سنترال رمسيس

أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أنه جار السيطرة على حريق سنترال رمسيس وحصر جميع العملاء المتأثرين لضمان استعادة الخدمة، حسبما أفادت قناة “إكسترا نيوز ” .

وفي ذات السياق، أكدت مصادر أمنية أن الحماية المدنية تحاول السيطرة على حريق سنترال رمسيس ومنع امتداده لباقي طوابق المبنى التاريخي.



وتابعت المصادر في تصريحات لـ صدى البلد، أن الحريق اندلع في مكاتب إدارية بالطابق السابع ثم امتدت النيران إلى مكاتب أخرى ونتيجة للمكاتب والأخشاب والأوراق المتواجدة تصاعدت النيران سريعا من النوافذ وأعلى سطح سنترال رمسيس.

فيما أكد مصدر أمني في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن حريق سنترال رمسيس لم ينتج عنه وفيات حتى الآن.

