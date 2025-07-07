الدحيل القطري يضم لاعب باريس سان جيرمان السابق

أعلن نادي الدحيل القطري بشكل رسمي، تعاقده مع الإيطالي ماركو فيراتي، لاعب وسط منتخب إيطاليا والعربي القطري السابق، وباريس سان جيرمان الفرنسي السابق.

وشارك فيراتي، مع العربي موسمين في 33 مباراة إذ سجل 4 أهداف، ثم بعد نهاية تعاقده انضم لصفوف الدحيل، في صفقة انتقال حر.

ولم يعلن الدحيل عن مدة تعاقده مع ماركو فيراتي.

وبدأ فيراتي مسيرته مع فريق بيسكارا الإيطالي في الدرجة الثانية، ومنه انضم إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في 2012، وفي عام 2023، انتقل فيراتي من باريس إلى العربي.

وفاز فيراتي مع إيطاليا ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".