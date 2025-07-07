عقدت ستات كتير| مفيدة شيحة: نادية الجندي معندهاش نفسنة.. ورد ناري للأخيرة

كشف الإعلامية مفيدة شيحة، إنه رغم مرور 40 عاما على عرضه الأول نادية الجندي تكرم عن فيلم "الباطنية" في مهرجان الزمن الجميل، مشيرا إلى أن صور النجمة الكبيرة نادية الجندي مسيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي السوشال ميديا.

صور النجمة الكبيرة نادية الجندي مسيطرة على مواقع التواصل

وأضافت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن الفنانة مكسرة الدنيا ومعها المنتج محمد مختار وهى تتسلم جائزة فيلم البطنية، ونادية الجندي عقدت ستات كتير وبسبب بسططتها في الملابس والكلام والتعامل.

وتابعت الإعلامية مفيدة شيحة، أن صورة الفنانة نادية الجندي والمخرج محمد مختار تستحق الاعجاب وعلاقة في غاية الاحترام، ونادية الجندي ملكة الاناقة وهى حتة سكر، وسر جمال الفنانة نادي الجندي في قلبها الطيب ولديها قلب ألماظ وضحكتها حلو وقعدتها حلو وعندهاش نفسنه.

من جانبها علقت الفنانة نادية الجندي، قائلة :"سعيدة بتكريمي عن فيلم "الباطنية" وترك في نفسي أثر كبير جدا، وتكريم فيلم الباطنية الآن أثبت أن العمل الفني الجيد يبقى خالدا في ذهن الناس".

تابعت نادية الجندي، أن الأمن المركزي نزل الشوارع لتنظيم المرور خلال عرض فيلم "الباطنية" في السينما، والضجة التي أحدثها فيلم "الباطنية جعلت الرئيس السادات يذهب لمشاهدته في السينما.

