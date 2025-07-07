تطورات حريق مبنى سنترال رمسيس: انتشار النيران وطوارئ شاملة لإنقاذ المحتجزين

أفاد مراسل صدى البلد عاصم الشندويلي من موقع الحريق الذي اندلع في مبنى سنترال رمسيس، بأن محافظة القاهرة دفعت بعدد من الأوناش في محاولة لإنقاذ المواطنين المحتجزين داخل المبنى، وسط جهود مكثفة من فرق الطوارئ.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد، أوضح الشندويلي أن ألسنة اللهب امتدت إلى الطابقين الرابع والخامس من المبنى، في وقت تواصل فيه قوات الحماية المدنية جهودها للسيطرة على الحريق.

وأشار إلى أن سيارات الإسعاف تعاملت مع عدد من حالات الاختناق، فيما تم توزيع الكمامات على المارة لحمايتهم من الدخان الكثيف الناتج عن الحريق. كما تم قطع الكهرباء والغاز عن المنطقة بالكامل كإجراء احترازي لمنع تفاقم الوضع.

ولم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي يوضح السبب وراء اندلاع الحريق، إلا أن جميع الجهات المعنية تحركت بسرعة فور تلقي البلاغ.

وأضاف الشندويلي أن العشرات من سيارات الإطفاء تطوق المبنى، بينما يشهد محيط سنترال رمسيس توافدًا مكثفًا لسيارات الإسعاف، في ظل تسجيل إصابات متنوعة بين اختناقات وحروق.

وقد تسبب الحريق في حالة من التكدس المروري، خاصة بمنطقة نزلة الإسعاف، مما دفع السلطات إلى توجيه حركة المرور نحو مسارات بديلة لإفساح الطريق أمام سيارات الطوارئ.