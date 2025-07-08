أسهم Tesla تخسر 69 مليار دولار في يوم واحد.. وسهم Uber يسجل إغلاقاً قياسياً

أغلقت المؤشرات الأميركية الرئيسية على خسائر جماعية في جلسة الإثنين بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن رسوم جمركية باهظة على اليابان وكوريا الجنوبية وشركاء تجاريين آخرين.

كما هدّد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على الدول التي تُؤيد "السياسات المعادية لأميركا" لمجموعة دول BRICS.

ويترقب المستثمرون إعلانات تجارية أميركية أخرى بعد أن صرّح ترامب يوم الأحد بأن الولايات المتحدة على وشك إبرام عدة صفقات، وأنها ستُخطر الدول الأخرى برسوم جمركية أعلى بحلول 9 يوليو، على أن تدخل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ في 1 أغسطس.

أداء المؤشرات الأميركية الرئيسية:

تراجع مؤشر الداو جونز بنسبة 0.9% أي ما يعادل 422 نقطة في جلسة الإثنين ليسجل أكبر خسارة يومية في 3 أسابيع.

كما تراجع مؤشرا S&P500 وناسداك المركب بنسبة 0.8% و0.9% على التوالي ليتنازلا عن مستوياتهما القياسية.

وارتفع مؤشر الخوف بنسبة 2% ليغلق عند أعلى مستوياته في أسبوعين.

يراهن المتداولون على احتمال بقاء معدلات الفائدة دون تغيير في يوليو بنسبة 95%، بينما تقترب احتمالات خفضها في سبتمبر من 60%، وفقًا لأداة FedWatch.

إذ أججت سياسات ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية مخاوف التضخم، مما زاد من تعقيد مسار الفدرالي نحو خفض الفائدة.

ومن المتوقع أن يقدم محضر اجتماعه في يونيو، المقرر صدوره يوم الأربعاء، المزيد من المؤشرات حول آفاق السياسة النقدية.



سهم Tesla:

هبط سهم Tesla بنحو 7% في جلسة الإثنين إلى أدنى مستوياته في شهر، لتفقد الشركة 69 مليار دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد.

وجاءت هذه الخسائر بعد إعلان الرئيس التنفيذي إيلون ماسك عن تشكيل حزب سياسي جديد يُسمى "حزب أميركا"، مما زاد من تصعيد خلافه مع ترامب.



وأوضح "ماسك" أن الحزب الجديد يمكنه التركيز "على مقعدين أو ثلاثة فقط في مجلس الشيوخ و8 إلى 10 مقاطعات في مجلس النواب، حيث سيكون ذلك كافياً لحسم التصويت على القوانين المثيرة للجدل، بما يضمن أنه "يخدم الإرادة الحقيقية للشعب".

سهم Uber:

قفز سهم Uber بأكثر من 3% في جلسة الإثنين ليغلق عند أعلى مستوياته على الإطلاق بعد توصية إيجابية من بنك Wells Fargo.

إذ أكبد البنك على توصيته بـ"زيادة الوزن" لسهم Uber ورفع السعر المستهدف من 100 دولار إلى 120 دولاراً بدعم من الثقة في آفاق نمو الشركة وإمكانات توسعها في السوق.