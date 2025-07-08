قرار عاجل من التعليم بشأن منهج اللغة العربية المطور للمرحلة الابتدائية

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه ابتداءا من 15 يوليو 2025 وحتى 22 يوليو 2025 ، سيتم عقد اجتماعات ولقاءات هامة للمعلمين عبر الفيديو كونفرانس بالإدارات والمديريات التعليمية ، حول المنهج المطور الجديد لمادة اللغة العربية لصفوف الحلقة الابتدائية وفقا للجدول التالي :

- 15 يوليو 2025 : معلمي ومعلمات اللغة العربية للصف الأول الابتدائي.

- 16 يوليو 2025 : معلمي ومعلمات اللغة العربية للصف الثاني الابتدائي

- 17 يوليو 2025 : معلمي ومعلمات اللغة العربية للصف الثالث الابتدائي.

- 20 يوليو 2025 : معلمي ومعلمات اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي في اللغة العربية.

- 21 يوليو 2025 : معلمي ومعلمات اللغة العربية للصف الخامس الابتدائي.

- 22 يوليو 2025 : معلمي ومعلمات اللغة العربية للصف السادس الابتدائي.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن ذلك يأتي في إطار إستخدام أفضل الممارسات التعليمية من أجل تحسين جودة التعليم وتعزيز نتائج التلاميذ وخلف بيئة تعليمية فعالة ومحفزة

وكان قد أعلن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل تطوير المناهج الدراسية، والإجراءات التنفيذية التي تتخذها الوزارة لتطوير المناهج الدراسية وفق المعايير الدولية المختلفة .

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إنه تم توقيع بروتوكول مع الجانب الياباني لتطوير منهج مادة الرياضيات ليتواءم مع المنهج الياباني بدون اضافة اعباء مالية، وتعديل المحتوى العلمي لمناهج اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية حتى الصف الثاني الإعدادي مع شركات متخصصة، ودون تحمل الوزارة أية أعباء مالية .

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تم التفاوض مع الجانب الياباني لتحديث منهج العلوم والبرمجة، بالإضافة للتفاوض مع الجانب الكوري الجنوبي في منهج العلوم .

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم إعداد بوكليت يصدر مع كل كتاب مدرسي ليكون بديلا للكتب الخارجية به التدريبات اللازمة والتقييمات الأسبوعية لتيسير العملية التعليمية على الطالب والمعلم لتخفيف الأعباء المادية على الاسرة المصرية.