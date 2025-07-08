قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حماس: عملية بيت حانون المركبة ضربة إضافية وجهناها لجيش الاحتلال
عصمت: القطاع الخاص شريك رئيسي في خطة عمل وزارة الكهرباء للتحول الطاقي
انتشار سيارات الإسعاف بطرق البحر الأحمر لحين عودة الاتصالات بعد حريق سنترال رمسيس
وزير الاتصالات يقطع زيارته للخارج ويوجه بتعويض المتضررين ويزور مصابي حادث سنترال رمسيس
صراع الهدافين يشتعل في مونديال الأندية 2025 قبل نصف النهائي.. ماذا يحدث؟
استقرار نسبي في أسعار الدواجن والبيض بالسوق المصرية اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025
تعليمات عاجلة من التعليم بشأن البرنامج العلاجي لتلاميذ الابتدائي الضعاف بالمدارس
المصرية للاتصالات تنعى شهداء الواجب بسنترال رمسيس
تمهيدا لإعادة الحركة.. السكك الحديدية ترفع آثار حادث قطار مطروح
جسدوا أسمى معاني النبل والمسؤولية.. المصرية للاتصالات تنعى شهداء حادث سنترال رمسيس
بالأسماء.. استشهاد 4 موظفين في حريق سنترال رمسيس
صحة غزة: إدخال شاحنات تحمل أدوية ومستلزمات طبية إلى مستشفيات القطاع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قرار عاجل من التعليم بشأن منهج اللغة العربية المطور للمرحلة الابتدائية

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه ابتداءا من 15 يوليو 2025 وحتى  22 يوليو 2025 ، سيتم عقد اجتماعات ولقاءات  هامة للمعلمين عبر الفيديو كونفرانس بالإدارات والمديريات التعليمية ، حول المنهج المطور الجديد لمادة اللغة العربية لصفوف الحلقة الابتدائية وفقا للجدول التالي :
-  15 يوليو 2025 : معلمي ومعلمات اللغة العربية للصف الأول الابتدائي.
- 16 يوليو 2025 : معلمي ومعلمات اللغة العربية للصف الثاني الابتدائي 
- 17 يوليو 2025 : معلمي ومعلمات اللغة العربية للصف الثالث الابتدائي.
- 20 يوليو 2025 : معلمي ومعلمات اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي في اللغة العربية.
- 21 يوليو 2025 : معلمي ومعلمات اللغة العربية للصف الخامس الابتدائي.
- 22 يوليو 2025 : معلمي ومعلمات اللغة العربية للصف السادس الابتدائي.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن ذلك يأتي في إطار إستخدام أفضل الممارسات التعليمية من أجل تحسين جودة التعليم وتعزيز نتائج التلاميذ وخلف بيئة تعليمية فعالة ومحفزة 

وكان قد أعلن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل تطوير المناهج الدراسية، والإجراءات التنفيذية التي تتخذها الوزارة لتطوير المناهج الدراسية وفق المعايير الدولية المختلفة .

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إنه تم توقيع بروتوكول مع الجانب الياباني لتطوير منهج مادة الرياضيات ليتواءم مع المنهج الياباني بدون اضافة اعباء مالية، وتعديل المحتوى العلمي لمناهج اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية حتى الصف الثاني الإعدادي مع شركات متخصصة، ودون تحمل الوزارة أية أعباء مالية .

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تم التفاوض مع الجانب الياباني لتحديث منهج العلوم والبرمجة، بالإضافة للتفاوض مع الجانب الكوري الجنوبي في منهج العلوم .

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم إعداد بوكليت يصدر مع كل كتاب مدرسي ليكون بديلا للكتب الخارجية به التدريبات اللازمة والتقييمات الأسبوعية لتيسير العملية التعليمية على الطالب والمعلم لتخفيف الأعباء المادية على الاسرة المصرية.

اللغة العربية وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025.. 95 بـ19 جنيهًا

أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025.. 95 بـ19 جنيهًا

ظاهرة تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تصدر إنذارًا شديد اللهجة وتعلن درجات حرارة غير مسبوقة

ظاهرة تستمر 4 ساعات وهذه حقيقة غضب البحر.. الأرصاد تصدر إنذارًا شديد اللهجة

عمرو أديب

سرقة علنية.. عمرو أديب ينفعل على الهواء بسبب مها الصغير : مش عاوز حد يبررلها اللى حصل

انتهاء التوقيت الصيفي رسميُا وإرجاع الساعة 60 دقيقة في هذا الموعد

انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا وإرجاع الساعة 60 دقيقة في هذا الموعد

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 8-7-2025 في مصر

سعر الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 8 يوليو

سنترال رمسيس

بينهم 7 شرطيين.. ننشر أسماء 39 مصابا في حريق سنترال رمسيس| مستندات

سعر الدرهم الإماراتي

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 8-7-2025

ترشيحاتنا

الجوع في غزة

الأمم المتحدة.. مجاعة في غزة بسبب إسرائيل.. 1 من كل 3 لم يأكل منذ أيام

ابو عبيدة

أبو عبيدة: إبقاء نتنياهو لقواته داخل القطاع قرار أكثر غباء

نتنياهو

أول تعليق من نتنياهو على مقـ.تل 5 جنود في غزة

بالصور

الليمون نزل سعره.. الحقّي وجهزي أحلى مخلل في ساعة واحدة فقط بهذه الطريقة

الليمون نزل سعره الحقّي وجهزي أحلى مخلل في ساعة واحدة فقط
الليمون نزل سعره الحقّي وجهزي أحلى مخلل في ساعة واحدة فقط
الليمون نزل سعره الحقّي وجهزي أحلى مخلل في ساعة واحدة فقط

السيطرة على حريق محول كهرباء بطريق الزنكلون بالشرقية

جانب من الحريق
جانب من الحريق
جانب من الحريق

بعد الصيانة.. تعطل سيارات فولفو فجأة بسبب عيب خطير

فولفو
فولفو
فولفو

نشرة المرأة والمنوعات.. بيع منزل طفولة بابا الفاتيكان.. لن تتوقع المشتري | الانتفاخ والمغص علامات على هذا المرض | وصفات طبيعية لعلاج البقع الداكنة فى الجسم | حظك اليوم الثلاثاء 8 يوليو

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: الولاء الوظيفي .. المفتاح الأساسي للنجاح المؤسسي

المزيد