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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جيش الإحتلال يكشف تفاصيل مقتل 5 من جنوده في بيت حانون

قتلي جنود الاحتلال
قتلي جنود الاحتلال
محمود نوفل

كشف جيش الإحتلال ، تفاصيل مقتل 5 من جنوده في لواء كفير قتلوا بانفجار عبوة ناسفة في بيت حانون شمال قطاع غزة.

وبحسب الصحيفة قُتل الجنود نتيجة انفجار عبوات ناسفة ، بعد دخول القوة إلى المنطقة.

وأثناء إخلاء الجرحى، تعرض الجنود لإطلاق نار، مما أدى إلى إصابة 14 آخرين بإصابات متفاوتة الخطورة، و نُقلوا بطائرة مروحية لتلقي العلاج في مستشفيات مختلفة في أنحاء إسرائيل.

وبين جيش الاحتلال، أن الاشتباك بدأ حوالي الساعة العاشرة مساءً، عندما تحركت وحدة من كتيبة نيتساح يهودا عبر طريق رئيسي في بيت حانون، حيث تعرضت لانفجار عبوة ناسفة تلاها إطلاق نار كثيف من عناصر المقاومة الفلسطينية، خلال محاولات إجلاء المصابين.

وقال المتحدث بإسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن جنود قتلوا وإصابة 14 آخرين، مشيرا إلى أنه تم السماح بنشر أسماء أربعة منهم.

وبين أن القتلي الأربعة هم الرقيب أول مائير شمعون عمار، ٢٠ عامًا، من القدس، جندي في كتيبة نيستاح يهودا (٩٧) من لواء كفير، قتل  في معركة شمال قطاع غزة؛ وكذلك الرقيب موشيه نسيم فريش، ٢٠ عامًا، من القدس، جندي في كتيبة نيستاح يهودا (٩٧) من  لواء كفير، قتل في معركة شمال قطاع غزة.

كما تضمنت قائمة القتلي الرقيب أول  (احتياط) بنيامين أسولين، ٢٨ عامًا، من حيفا، جندي في اللواء الشمالي من فرقة غزة، قتل في معركة شمال قطاع غزة بالإضافة الي الرقيب نوعم أهارون مسغاديان، ٢٠ عامًا، من القدس، جندي في كتيبة نيستاح يهودا (٩٧) من  لواء كفير، قتل في معركة شمال قطاع غزة.
 

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