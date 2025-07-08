لافروف يكشف شروط روسيا لوقف الحرب على أوكرانيا

أكد وزير الخارحية الروسي سيرجي لافروف إن روسيا لن توافق على وقف إطلاق النار مع أوكرانيا ما لم تُرفع العقوبات الشاملة المفروضة عليها وتُعيد الدول الغربية مئات المليارات من الدولارات من الأصول الروسية المجمدة.

وقال : "يجب رفع العقوبات المفروضة على روسيا، وإسقاط جميع الدعاوى القانونية ضدها، وإعادة الأصول المصادرة في الغرب".

وشدد لافروف علي أن أي حل يجب أن يعالج "الأسباب الجذرية" للحرب التي بدأت ضد أوكرانيا في فبراير 2022.

وأصر لافروف على أن يعترف المجتمع الدولي رسميًا بشبه جزيرة القرم ومناطق دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريزهيا كجزء من روسيا.

وقال أيضاً إن روسيا لا تزال "منفتحة على حل سياسي ودبلوماسي للصراع، ولكن نحذّر من أن موسكو لا تسعى إلى وقف مؤقت للأعمال العدائية من شأنه أن يسمح لأوكرانيا وحلفائها الغربيين بإعادة تنظيم صفوفهم.

وأضاف: "ينبغي أن يكون الهدف سلاماً دائماً"، رافضاً أي مقترحات من شأنها مجرد تجميد خطوط المواجهة الحالية.

وختم : "لا تسعى روسيا إلى وقف إطلاق نار يُمكّن حكومة أوكرانيا وداعميها الأجانب من إعادة تنظيم صفوفهم، ومواصلة التعبئة، وتعزيز القدرات العسكرية".

وتبادل الوفدان الروسي والأوكراني مذكرات تحدد شروط وقف إطلاق النار المحتمل خلال مفاوضات في إسطنبول في 2 يونيو.

وكشفت الوثائق عن اختلافات جذرية في المواقف، من المرجح أن يكون العديد منها غير قابل لتسوية، ولم يعقد الجانبان محادثات مباشرة منذ ذلك الحين.