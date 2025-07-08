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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

البكالوريا اختياري.. البرلمان يوافق نهائيا على مشروع تعديل قانون التعليم

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي على مشروع تعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة.

وينص على استحداث نظام البكالوريا، وبموجبه يتمكن الطالب من اختيار الالتحاق بأي من نظامي الثانوية العامة أو البكالوريا والتأكيد على أن نظام البكالوريا اختياري ومجاني ومدته 3 سنوات.

وتتضمن التعديلات عدم المساس بنظام الثانوية العامة الحالي وأن كافة الأنظمة اختيارية أمام الطلاب.

وشملت   التعديلات على الإلزام بتخصيص نسبة مئوية لأعمال السنة لا تجاوز 20% لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي بما يضمن القضاء على ظاهرة عدم حضور الطلاب، والتأكيد على مجانية التعليم وتقليص صلاحيات السلطة التنفيذية في زيادة الرسوم المقررة للامتحان للمرات التالية.

و  يراعي تعديل قانون التعليم، أعداد الطلاب بالجامعات، المتقدمين بكل نظام من أنظمة التعليم الثانوي، بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بينهم خاصة طلاب نظامي الثانوية العامة والبكالوريا.

 جاء ذلك خلال الجلسة العامة .

وشهد  مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة من هيئات مكتبي اللجنة الاقتصادية والخطة والموازنة بشأن اتفاقية قرض من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 90 مليون يورو لدعم مشروع المرونة الغذائية في مصر.

و عرض  الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مؤكدا أن هذا  التمويل يأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجستيات، بما يدعم المشروع القومي للمخازن الاستراتيجية.

و لفت  رئيس اقتصادية النواب، أن الإتفاقية تتضمن زيادة وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب وتحسين اللوجستيات، بما في ذلك شراء القمح المستورد من الأسواق الدولية لطحنه واستخدامه كرأس مال عامل دائم.

و قال  سليمان، إنه وفقا للإتفاقية فإن التكلفة الإجمالية للمشروع يبلغ 300 مليون يورو، يتم تمويلها من خلال قرض بنك الاستثمار الأوروبي ب90 مليون يورو، ومنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 100 مليون يورو، فضلا عن 110 مليون يورو من البنك الدولي.

و قال  النائب محمد سليمان، أنه تبلغ مدة القرض 20 سنة على فترة سماح  6 سنوات، بسعر فائدة ثابت، ونظام سداد نصف سنوي بشرائح متساوية.

و لفت  رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، هي المستفيدة من القرض البنك، كما يخضع الاتفاق لأحكام القانون الفرنسي.

و قال  النائب محمد سليمان، إن هذا القرض يأتي ضمن استراتيجية مصر لتعزيز الأمن الغذائي، ومواجهة التحديات العالمية في سلاسل الإمداد، بدعم من شركاء دوليين مثل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.

النواب مجلس النواب الحكومة قانون التعليم تعديل قانون التعليم

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