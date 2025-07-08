ميلان يرسم ملامح الميركاتو الصيفي| عيون على جويلا دوي وبونيفيس.. وخروج محتمل لأوكافور

يواصل نادي ميلان الإيطالي تحركاته المدروسة في سوق الانتقالات الصيفية، ضمن خطة لإعادة هيكلة الفريق تحت قيادة الإدارة الجديدة، وسط أنباء قوية عن صفقات محتملة وأخرى تلوح في الأفق، بحسب ما كشفه الصحفي الإيطالي الشهير ماتيو موريتو.

وأكد موريتو، عبر قناته على "يوتيوب"، أن ميلان أجرى اتصالات حديثة للتعاقد مع الظهير جويلا دوي، لاعب ستراسبورج الفرنسي، مشيرًا إلى أن اللاعب يحظى بإعجاب خاص داخل أروقة "الروسونيري"، إلا أن الصفقة ليست سهلة في ظل اهتمام من أندية أخرى أبرزها سندرلاند الإنجليزي.

وأضاف أن ميلان يشترط أولًا التخلص من إيمرسون رويال قبل المضي قدمًا في صفقة دوي، وهو ما يُشكل عائقًا حاليًا في ظل غياب عروض رسمية لضم اللاعب البرازيلي.

في سياق متصل، أعاد نادي بولونيا الإيطالي اهتمامه بضم نوه أوكافور، جناح ميلان، والذي كان محل استفسارات سابقة في يناير الماضي. وأشار موريتو إلى وجود اتصالات جديدة بين الطرفين، إلى جانب اهتمام من أندية ألمانية وكذلك بشكتاش التركي، إلا أن ميلان يفضل بيع اللاعب بصفقة نهائية، لا إعارة أو انتقال مشروط، وهو ما سيكون محل تفاوض خلال الأيام المقبلة.

وعن ملف المهاجم الجديد، أوضح موريتو أن إدارة ميلان تُفضل الانتظار حتى نهاية يوليو أو بداية أغسطس لاتخاذ قرار نهائي، معتبرة أن هذه الصفقة تمثل استثمارًا استراتيجيًا مهمًا. وأكد صحة ما نشرته "لاجازيتا ديلو سبورت" مؤخرًا بشأن قائمة موسعة من الأهداف، تضم أسماء لم تُكشف بعد، إلى جانب أسماء بارزة مثل:

فيكتور بونيفيس، مهاجم باير ليفركوزن، والذي ينتهي عقده في 2028، ويحظى بتقدير خاص داخل ميلان.

داروين نونيز، نجم ليفربول، الذي تواجد على رادار الروسونيري، لكنه بات هدفًا صعب المنال نظرًا لتكلفته الباهظة.

دوسان فلاهوفيتش، مهاجم يوفنتوس، الذي يبقى خيارًا مفتوحًا حال توافرت ظروف مالية مناسبة، خاصة على مستوى الراتب، وهو اسم يُعجب المدرب ماسيميليانو أليجري في حال أتيحت فرصة للتفاوض.

واختتم موريتو بأن ميلان يتعامل بحذر في هذا الميركاتو، ويحاول تحقيق التوازن بين التعاقدات النوعية وتخفيض النفقات، خاصة بعد الموسم الماضي الذي شهد تقلبات كثيرة على المستوى الفني والإداري.