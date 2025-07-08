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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الإسكان: اليوم بدء تسليم 1008 وحدات سكنية من جنة مصر بالقاهرة الجديدة

شريف الشربيني
شريف الشربيني
آية الجارحي

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع "جنة" للفائزين بها بمدينة القاهرة الجديدة بإجمالي 1008 وحدات سكنية، وذلك اعتبارا من اليوم الثلاثاء 8/ 7/ 2025، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 5/8/2025، وفقاً للمواعيد المقررة من جهاز مدينة القاهرة الجديدة.

وشدد وزير الإسكان على ضرورة التيسير على الحاجزين في عملية تسليم الوحدات، وتلافي أي ملاحظات، وكذا التنظيم الجيد لعملية التسليم، بجانب مواصلة دفع الأعمال للانتهاء من الوحدات المتبقية بالمشروعات السكنية وتسليمها لمستحقيها.

 وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات بجميع المراحل بمشروع جنة بمنطقة جنوب أرض الجمعيات بالمدينة، على أن يتم تسليم العمارتين 248 – 249، اليوم الثلاثاء 8/7/2025، ووحدات العمارتين 250 – 251، يوم الأربعاء 9/7/2025، ووحدات العمارة 252 – 253، يوم الخميس 10/7/2025، ووحدات العمارتين 254 – 255، يوم الأحد 13/7/2025، ووحدات العمارتين 256 – 257، يوم الإثنين 14/7/2025، ووحدات العمارتين 258 – 259، يوم الثلاثاء 15/7/2025، ووحدات العمارتين 260 – 261، يوم الأربعاء 16/7/2025، ووحدات العمارتين 262 – 263، يوم الخميس 17/7/2025.

 وأضاف أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين 264 – 266، يوم الأحد 20/7/2025، ووحدات العمارتين 267 – 269، يوم الإثنين 21/7/2025، ووحدات العمارتين 272 – 273، يوم الثلاثاء 22/7/2025، ووحدات العمارتين 274 – 275، يوم الأربعاء 23/7/2025، ووحدات العمارتين 276 – 277، يوم الخميس 24/7/2025، ووحدات العمارتين 278 – 303، يوم الأحد 27/7/2025، ووحدات العمارتين 304 – 305، يوم الإثنين 28/7/2025، ووحدات العمارتين 306 – 307، يوم الثلاثاء 29/7/2025، ووحدات العمارتين 308 – 309، يوم الأربعاء 30/7/2025، ووحدات العمارتين 314 – 315، يوم الخميس 31/7/2025.

 وأشار رئيس جهاز القاهرة الجديدة، إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين 316 – 317، يوم الأحد 3/8/2025، ووحدات العمارتين 318 – 319، يوم الإثنين 4/8/2025، ووحدات العمارتين 320 – 321، يوم الثلاثاء 5/8/2025.

وأوضح أنه على العملاء الفائزين بوحدات سكنية، التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع التجمع الخامس،  وذلك  لإنهـاء إجـراءات التعاقد بالبنك، ثم التوجـــه بأصل خطـــاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بمقر الجهاز بمركز المدينة خلف محطة مياه التسعين الجنوبي، ومعهم صورة من الشيكات الموقع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

شريف الشربيني مشروع جنة القاهرة الجديدة

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