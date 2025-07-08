منة بدر تيسير لأحمد السقا: ربنا أقوى من ظنون البشر.. ورد على اللي ظلم

دافعت الفنانة منة بدر تيسير ، عن الفنان أحمد السقا في أزمته الأخيرة مع طليقته الإعلامية مها الصغير، معبرة عن دعمها وحبها.

وكتبت منة في منشور عبر حسابها الرسمي بـ«انستجرام»: "إن ينصركم الله فلا غالب لكم.. الرجل ده فضل ساكت ولا دافع عن نفسه في أي تشويه اتعرض له في قمة الظلم اللي في الدنيا.. اللي ممكن إنسان يتعرض لي.. ظلم فتراء فضل ساكت لأنه محترم وجدع وكبير قلبًا".

وتابعت: "وتعامل بـ شيم الرجال.. قال كلمة واحدة بس لـ عمرو أديب ربنا مطلع على القلوب.. فعلًا ربنا أقوى من ظنون البشر، من الإفتراءات، من الظلم، أقوى من التمثيل، ربنا أقوى من أي حاجة ومن كل حاجة الإنسان ممكن يتعرض ليها.. لما البني آدم بيوكل الرحمن الرحيم وبيرمي توكل على الله، اليقين الله في عدله ويقين في تدبير ربنا العظيمة.. وتعامل بشيم الرجال، يبقا دا الرد كده.. على اللي ظلم المحكمة الإلهية رفعت غطاء الستر عنك".

أول ظهور لـ أحمد السقا مع مها الصغير بعد الطلاق شارك حساب قناة أون ، فيديو للإعلان التشويقي لبرنامج مها الصغير الجديد "كلام كبير " عبر موقع انستجرام.

وظهر في الإعلان طليقها الفنان أحمد السقا، في استضافة البرنامج كأول ظهور لهما بعد الانفصال.

ويضم البرنامج في حلقاته القادمة عددًا من أبرز نجوم الفن، من بينهم: المخرج محمد سامي، الفنان باسم سمرة، النجمة هند صبري، والفنان شريف منير.