أعلن جيش الاحتلال، استهداف عضو في حركة حماس بمدينة طرابلس شمال لبنان، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وفي وقت سابق، أكد نواف سلام رئيس وزراء لبنان، أن حزب الله ما زال ملتزما باتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.



وقال نواف سلام: حزب الله ما زال ملتزما باتفاق الطائف، وهناك دولة لبنانية واحدة ونعمل على حصر السلاح بيد الدولة".

وأضاف نواف سلام: “طلبنا إحياء لجنة تنسيق وقف الأعمال العدائية وتطبيق القرار 1701”.



وتابع نواف سلام: “اتفقنا بمجلس الوزراء على مسائل حصرية السلاح وبسط سلطة الدولة ولن نعيد بحثها”.

