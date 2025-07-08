مهرجان هي الفنون يعلن موعد وتفاصيل دورته الخامسة

أعلن مهرجان "هي الفنون – She Arts"، أول مهرجان دولي في المنطقة العربية مخصص لدعم وتمكين المرأة في الفنون، عن انطلاق دورته الخامسة على التوالي في الفترة من 2 إلى 5 أكتوبر 2025، تحت رعاية وزارة الثقافة، وبمشاركة واسعة من فنانات محليات ودوليات يمثلن مختلف أشكال الإبداع الفني.



ويقام المهرجان هذا العام في ثلاث أماكن رئيسية: القاهرة، الإسكندرية، والعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تستضيف مجموعة متنوعة من العروض الفنية والورش والفعاليات الثقافية التي تسلط الضوء على الإنجازات المستمرة للمرأة في المشهد الفني العالمي.

نحتفي في كل دورة بإنجازات نساء حوّلن الفن إلى رسالة تغيير وإلهام.

تستقبل نسخة هذا العام فنانات من مصر، البرازيل، إيطاليا، المجر، ألمانيا، فرنسا، فلسطين، السودان، إسبانيا، ولبنان، بحضور متوقع يتجاوز 15,000 شخص من مختلف الفئات.

ويشمل البرنامج الغني للمهرجان حفلات موسيقية، عروضًا سينمائية، عروض رقص ومسرح، معرضًا فنيًا، بازار للحرف اليدوية، ورش عمل، معرض تصوير فوتوغرافي، بالإضافة إلى مسابقة موسيقية تقام بالتعاون مع إذاعتي "نجوم إف إم" و"نايل إف إم".

ويمثل هذا التنوع انعكاسًا حقيقيًا لرؤية المهرجان في احتضان مختلف أشكال الفنون التي تعبّر بها النساء عن أنفسهن وتجاربهن حول العالم.

نيفين قناوي: المرأة من صُنّاع المشهد الفني

وتعليقًا على انطلاق الدورة الخامسة، صرحت نيفين قناوي، مؤسسة ومديرة المهرجان، قائلة:

"نؤمن أن المرأة ليست فقط جزءًا من المشهد الفني، بل هي من صانعيه الأساسيين، ودورها لا يقل أهمية في تشكيل الحراك الثقافي والإبداعي حول العالم. يواصل المهرجان التزامه بمنح النساء منصة للتعبير، والتأثير، وتحقيق التقدير المستحق."

وأضافت قناوي:

"كل عام نشهد تزايدًا في عدد المشاركات من فنانات من مختلف الدول والخلفيات، وهو دليل على أن العالم بحاجة دائمة لسماع صوت المرأة من خلال الفنون."

مجلس أمناء بارز يدعم رؤية المهرجان

يضم مجلس أمناء المهرجان نخبة من الشخصيات البارزة في المجالات الثقافية والفنية والإعلامية، منهم:

• رياض لطفي – رائد في مجال الضيافة

• نيفين علوبة – مؤسسة فابريكا وأستاذة غناء

• منال محيي الدين – عازفة الهارب واستاذ في اكاديمية الفنون

• فرح الديباني – مغنية الأوبرا العالمية الحائزة على عدة جوائز

• هالة خليل – مخرجة سينمائية

• أحمد عبيد – مؤسس والعضو المنتدب لشركة RMC ومستشار وزير الثقافة للاستثمار

• لمياء كامل – مؤسسة شركة "سي سي بلاس" ومؤسسة قمة صوت مصر

• إيمي موافي – الرئيسة التنفيذية لشبكة MO4

• سُرَيّة بهجت –رائدة أعمال وناشطة في قضايا المرأة

• غادة عبد الخالق – مديرة التسويق في فنادق ماريوت القاهرة

وغيرهم من الداعمين والشركاء الذين يسهمون في نجاح المهرجان عامًا بعد عام.

منصة عالمية لرواية قصص النساء عبر الفنون

يُعد مهرجان "هي الفنون" أكثر من مجرد حدث فني؛ فهو مساحة تمكينية حقيقية تهدف إلى رواية قصص النساء، تعزيز التبادل الثقافي، ودعم المساواة في القطاع الإبداعي.

ويستمر المهرجان في تقديم منصة شاملة تسعى إلى خلق تأثير مستدام ينعكس على المجتمعات المحلية والدولية من خلال الفن.

للمزيد من المعلومات ومتابعة البرنامج الكامل للمهرجان، يمكن زيارة صفحة المهرجان الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، أو الموقع الإلكتروني. She Arts Festival