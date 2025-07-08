شرط وحيد يحسم انتقال لويس دياز إلى برشلونة

فتح الجناح الكولومبي لويس دياز، نجم ليفربول الإنجليزي، الباب أمام الانتقال إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لكنه اشترط إدراج بند خاص في حال بدأت المفاوضات الرسمية بين الناديين.

وتأتي هذه التطورات بعد فشل برشلونة في التوصل إلى اتفاق مع نيكو ويليامز، جناح أتلتيك بلباو، والذي فضل تجديد عقده مع فريقه حتى عام 2035، ما أجبر الإدارة الكتالونية على البحث عن بدائل هجومية جديدة لتدعيم صفوف الفريق الموسم المقبل.

وبحسب ما كشفته صحيفة "آس" الإسبانية، يشترط وكيل لويس دياز – في حال قرر ليفربول السماح برحيله – إدراج بند يلزم برشلونة بدفع مبلغ مالي كبير للاعب، إذا لم يتم تسجيله رسميًا في قائمة الفريق قبل تاريخ 31 أغسطس، وهو البند ذاته الذي أدى سابقًا إلى تعثر صفقة ويليامز.

ويأتي اهتمام برشلونة بضم دياز في إطار خطة المدرب الألماني هانز فليك، الذي يسعى لتعزيز الجوانب الهجومية لفريقه تحضيرًا للموسم الجديد، بعد النجاحات المحلية الكبيرة التي حققها النادي الموسم الماضي، بحصده الثلاثية المحلية المتمثلة في الدوري وكأس الملك وكأس السوبر.

جدير بالذكر أن دياز شارك في 148 مباراة بقميص ليفربول منذ انضمامه، سجل خلالها 41 هدفًا وصنع 23 آخرين، فيما يمتد عقده الحالي مع "الريدز" حتى صيف 2027.