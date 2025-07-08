اتصالات البرلمان: لا صحة لسرقة بيانات المواطنين من سنترال رمسيس

أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن جهاز تنظيم الاتصالات يجب أن يراجع الخدمات المقدمة للجميع مرة أخري.

إعادة هيكلة السلامة فى 1500 سنترال على مستوي الجمهورية

وأضاف النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن لا صحة لسرقة بيانات المواطنين من سنترال رمسيس، متابعا أن سنترال رمسيس مركز للشتغيل ولا يحتوي على بيانات المواطنين.



وتابع النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن إعادة هيكلة السلامة فى 1500 سنترال على مستوي الجمهورية.

