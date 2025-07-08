غيابات مؤثرة في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025 بسبب الإيقافات

تتأثر مباريات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2025 بعدد من الغيابات البارزة، حيث تأكد غياب 7 لاعبين نتيجة الإنذارات والطرد خلال مواجهات الدور ربع النهائي، ما سيُضعف خيارات عدد من الفرق الكبيرة المشاركة في البطولة المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

غيابات مؤكدة في موقعة تشيلسي وفلومينينسي

يفتقد فريق فلومينينسي البرازيلي لخدمات الثنائي خوان فريتس ومارتينيلي في مواجهة تشيلسي، وذلك بعد حصولهما على إنذارات مؤثرة خلال لقاء دور الثمانية أمام بالميراس.



في المقابل، يدخل "البلوز" المباراة منقوصًا من الثنائي ليام ديلاب وليفي كولويل، بعد تلقي كل منهما البطاقة الصفراء الثانية.

غيابات بارزة في لقاء باريس سان جيرمان وريال مدريد

في المواجهة الثانية من نصف النهائي، يغيب عن صفوف باريس سان جيرمان كل من ويليام باتشو ولوكاس هيرنانديز، بعد حصولهما على بطاقات حمراء مباشرة خلال الانتصار على بايرن ميونيخ.



كما يُحرم ريال مدريد من خدمات المدافع الإسباني دين هويسين، الذي طُرد مباشرة في لقاء بوروسيا دورتموند بعد منعه فرصة هدف محققة.

جدول مباريات نصف النهائي

تشيلسي × فلومينينسي – مساء الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة (بتوقيت القاهرة).

ريال مدريد × باريس سان جيرمان – مساء الأربعاء في نفس التوقيت.