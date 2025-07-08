أحمد موسى ينفعل بسبب حريق سنترال رمسيس: اللي غلط يتحاسب من غير طبطبة

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن ما حدث بالأمس في سنترال رمسيس خلال الساعات الماضية لا يمكن التهوين منه ومن أخطأ لا بد أن يتحاسب، مينفعش يكون فيه طبطبة.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن ما حدث مشكلة كبيرة وفي ناس تضررت، ومحدش يقول اللي حوالين السنترال في شارع الجلاء ورمسيس.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن هناك مشكلة دفعت البنك المركزي لرفع سقف الحد الأقصى للسحب إلى نصف مليون جنيه، موضحا أنه منذ الأمس محدش عارف يتعامل بالفيزا وماكينات السحب لا تعمل وهناك مشاكل.

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن الناس مش عارفة تسدد ضرائب ومحلات الأكل والشرب والسكك الحديدية والفنادق والمطاعم تعاني من مشكلة ومش عارفة تتعامل.

واختتم أن الدولة لم تتوقف بالكامل هما كانوا عاوزينها تقف ولا أيه، ومصر بلد كبيرة قوي، والحرائق وارد تحصل وفي دول شغالة فيها الحرائق من أيام مش عارفين يطفوها.