ليفربول يرفض عرض نابولي لضم داروين نونيز ويشترط قيمة أعلى

رفض نادي ليفربول الإنجليزي العرض الرسمي الذي تقدم به نادي نابولي الإيطالي للتعاقد مع المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، رغم رغبة النادي الإيطالي الجادة في ضم اللاعب لتعزيز الخط الأمامي تحت قيادة المدير الفني أنطونيو كونتي.

وكان نابولي قد عرض مبلغًا إجماليًا قدره 55 مليون يورو، مقسّمة إلى 50 مليون كقيمة ثابتة و5 ملايين كمكافآت متغيرة، إلى جانب عرض راتب سنوي للاعب يتراوح بين 5 و6 ملايين يورو، وفقًا لما ذكرته تقارير صحفية إيطالية نقلتها شبكة "بي إن سبورتس".

لكن إدارة ليفربول رفضت العرض بشكل قاطع، معتبرة أن القيمة المالية المعروضة لا تعكس التقييم الحقيقي للاعب، الذي لا يقل في نظر النادي عن 75 مليون يورو.



ويأتي ذلك رغم الأنباء التي تتردد عن إمكانية رحيل نونيز هذا الصيف، بعد تراجع معدل مشاركته في التشكيل الأساسي تحت قيادة المدرب الجديد آرني سلوت، بالإضافة إلى الانتقادات المتعلقة بانخفاض فاعليته الهجومية في بعض الفترات.

ورغم أن ليفربول أبرم عدة صفقات قوية هذا الصيف، أبرزها التعاقد مع فلوريان فيرتز وجيريمي فريمبونج، إلا أن النادي حريص على الحفاظ على التوازن المالي من خلال بيع بعض اللاعبين، وسط تكهنات بوضع نونيز ضمن قائمة المرشحين للرحيل، شرط توافر عرض مناسب من الناحية المالية.

وفي ظل إصرار ليفربول على تقييمه المرتفع للمهاجم الأوروجوياني، يبقى الخيار الآن بيد نابولي؛ إما تحسين العرض المالي لتلبية مطالب النادي الإنجليزي، أو التوجه نحو أسماء بديلة مثل لورينزو لوكا، مهاجم أودينيزي، المدرج ضمن قائمة اهتمامات الفريق الإيطالي هذا الصيف.