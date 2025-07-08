بفستان برتقالي .. مي سليم تخطف الأنظار على الشاطئ

شاركت الفنانة مي سليم متابعها صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام .

وظهرت مي سليم بإطلالة صيفية متميزة من عطلتها الصيفيه مرتدية فستان باللون البرتقالي ، نالت إعجاب متابعهيا وتفاعلوا معاها بوضع القلوب الحمراء.

وتعتمد مي سليم، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضًا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.