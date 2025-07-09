مقتل عامل إسرائيلي وانتحار آخر| تفاصيل

أفادت مواقع إخبارية إسرائيلية بمقتل عامل إسرائيلي متعاون مع جيش الاحتلال وذلك في شمال قطاع غزة، حيث يجلب الاحتلال أيضًا غير العسكريين للمعاونة في أعماله التدميرية في غزة.

كما أفادت الصحف العبرية بانتحار الجندي ليل شوهام من سكان رحوفوت الليلة الماضية.



يأتي ذلك فيما أشارت صحف عبرية إلى إنه قتل 62 جنديا بالجيش الإسرائيلي في غزة منذ بداية العام 2025 ولم يقم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بزيارة أيا من عائلاتهم فيما يعد إشارة إلى عدم مبالاته بهم.

خلال ذلك تحدثت منصات للمستوطنين عن اشتباكات عنيفة بين مقاومين وجنود الاحتلال في قطاع غزة فيما قالت كتائب القسام أنها أوقعت قوة راجلة من جيش الاحتلال بين قتيل وجريح بتفجير منزل مفخخ مسبقاً، في حارة البيوك بمنطقة البلد وسط مدينة خانيونس.

كما أعلنت سرايا القدس أنها قنصت أحد جنود الاحتلال على جبل الصوراني في حي التفاح شرق مدينة غزة.