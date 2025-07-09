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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قرار عاجل من رئيس الوزراء لمنع قطع الكهرباء وتحفيف الأحمال

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
رشا عوني

تحاول الحكومة جاهدة لـ منع قطع الكهرباء في الصيف وعدم اللجوء لـ تخفيف الأحمال كمان كان يحدث سابقاً، حيث وعد رئيس الوزراء المصريين بوجود خطة بديلة في صيف 2025 وأن هذا العام لن يشهد قطع الكهرباء مرة أخرى  . 

قرار عاجل من رئيس الوزراء

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم أن الحكومة اتخذت إجراءات استباقية لتسريع وصول سفن التغويز “تحويل الغاز المسال إلى حالته الغازية” إلى مصر، في ظل التحديات المرتبطة بإمدادات الطاقة وزيادة الطلب المحلي خلال فصل الصيف.

بدء ضخ الغاز الأسبوع المقبل


وأوضح مدبولي أن الخطة الأصلية كانت تقضي بوصول سفن التغويز في الأسبوع الأخير من شهر يوليو، لكن تم التنسيق مع الفرق الفنية لتعجيل الموعد، بحيث تبدأ أول سفينتين ضخ الغاز بداية الأسبوع المقبل.

رئيس الوزراء يحسم تخفيف الأحمال

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أكد بشكل واضح وصريح أن الحكومة ملتزمة بتعهداتها بأنه لا تخفيف للأحمال في فصل الصيف 2025 ، مناشداً المواطنون بالحرص على ترشيد استهلاك الكهرباء

وقال رئيس الوزراء "لا يوجد تخفيف أحمال وانقطاع الكهرباء في بعض المناطق هو انقطاع عارض أو عطل".

رئاسة مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء

حقيقة تخفيف الأحمال

قال الدكتور منصور عبدالغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، الشبكة الكهربائية الموحدة آمنة ومستقرة، والتغذية الكهربائية مستمرة ومستدامة خلال الصيف الحالي».

وأشار إلى أن الشبكة الكهربائية الموحدة في مصر حاليا آمنة ومستقرة، وقادرة على تلبية احتياجات المواطنين والمؤسسات بكفاءة عالية، مشيرًا إلى أن الوزارة مستمرة في متابعة الأداء الفني والتقني بشكل يومي للحفاظ على هذا الاستقرار.
 

حقيقة تقليل ساعات عمل المحلات في الصيف 

وأكدت مصدر بوزارة التنمية المحلية انه سيتم استمرار العمل بالمواعيد الصيفية للمحال العامة والورش والمولات والمطاعم كماهي بدون تعديل، ولن يكون هناك  تقليل ساعات عمل المحال بمقدار ساعة. 

مواعيد غلق المحلات رسمياً 

كما أن المحال تغلق الساعة 11 مساء في الأيام العادية و12 في أيام الإجازات الرسمية والأسبوعية، وهذا الأمر وفق المواعيد الصيفية، ولا تعديل فيه.

مواعيد غلق المحلات 2025

تطبيق مواعيد فتح وغلق المحلات العامة والمولات والمقاهي، وفقا للمواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات، حيث تغلق المحلات التجارية في الساعة 11 مساء، فيما تغلق المطاعم والكافيهات والبازارات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية الساعة 12 منتصف الليل.

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