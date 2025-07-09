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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الأسمنت والجبس اليوم 9 يوليو 2025

الاسمنت
الاسمنت
علياء فوزى

تراجعت أسعار الأسمنت بشكل طفيف خلال أول أسبوع في شهر يوليو الجاري، مقارنة بأسعار شهر يونيو الماضي.

ويستعرض موقع “صدى البلد”أسعار الأسمنت والأسمنت الأبيض والجبس اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025 وفقا للأسعار المصانع المعلنة.

أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء

وسجلت أسعار الأسمنت بورتولاند عادي في مصر أعلي سعر نحو 4390 جنيها، وأدني سعر 3833، وسجل سعره في المتوسط 3500 جنيه  

أسمنت السويدي: سعر الطن 4300 جنيه اليوم الأربعاء. 

أسمنت حلوان: سعر الطن 3900 جنيه اليوم الأربعاء.

أسمنت السويس: سعر الطن 3900 جنيه اليوم الأربعاء.

أسمنت لافارج أسمنت: سعر الطن إلى 3875 جنيها اليوم الأربعاء.

أسمنت سيناء: سعر الطن  3725 جنيها اليوم اليوم الأربعاء. 

أسعار الأسمنت الأبيض اليوم الأربعاء

تراوحت أسعار الأسمنت الأبيض في مصر ما بين 5100 و4912 جنيها في يوليو الحالي.

وسجل أعلى سعر للأسمنت الأبيض نحو 5100 جنيه اليوم الأربعاء.

وسجل أدنى سعر للأسمنت الأبيض نحو 4600 جنيها اليوم الأربعاء.

وسجل متوسط سعر للأسمنت الأبيض نحو 4912 جنيها اليوم الأربعاء.
 

أسعار الجبس اليوم الأربعاء

استقرت أسعار الجبس الأبيض في مصر خلال شهر يوليو الجاري، وتراوحت بين 1560 و1456 جنيها.

وسجل أعلى سعر للجبس نحو 1560 جنيها اليوم الأربعاء .

وسجل أدنى سعر للجبس نحو 1300 جنيه اليوم الأربعاء.

وسجل متوسط سعر الجبس نحو 1456 جنيها اليوم الأربعاء.

أسعار الأسمنت أسعار الأسمنت اليوم سعر طن الأسمنت سعر طن الجبس سعر طن الأسمنت الأبيض

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