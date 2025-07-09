السيطرة على حريق في خزان زيت بمحطة محولات غرب العاشر من رمضان

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية من السيطرة على حريق نشب بأحد خزانات الزيت المستخدمة في تبريد أحد محولات الكهرباء داخل محطة محولات S1 بمنطقة غرب المدينة، ما أسفر عن انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المناطق الصناعية والسكنية.

فيما أكد مصدر بمدينة العاشر من رمضان أنه فور ورود بلاغ بنشوب الحريق تحركت قوات الحماية المدنية على الفور إلى موقع الحادث، مدعومة بـ9 سيارات إطفاء و3 سيارات إسعاف، وذلك بالتنسيق الكامل مع جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، وبمتابعة ميدانية دقيقة من المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس الجهاز، الذي تابع عمليات الإطفاء والتأمين لحظة بلحظة، ووجّه بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة للسيطرة على الحريق وضمان سلامة الأرواح والمنشآت.

كما تواجد في الموقع عدد من نواب رئيس الجهاز، ومسؤولي إدارات الأمن، والكهرباء، والحركة، والمعدات، لدعم جهود الإطفاء والتنسيق بين الجهات المعنية.

وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة الكاملة على الحريق دون تسجيل أي إصابات بشرية، فيما تواصل فرق الطوارئ والأمن والسلامة أعمال التبريد والتأمين الفني للمحول، تمهيدًا لإعادة تشغيل المحطة وتوصيل التيار الكهربائي تدريجيًا للمناطق المتأثرة.

وأكد رئيس الجهاز أن سلامة المواطنين والمنشآت تأتي في مقدمة أولويات العمل، مشيداً بسرعة استجابة الأجهزة المعنية وجهودها في احتواء الموقف خلال وقت قياسي.