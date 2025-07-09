الانتهاء قبل مهلة الـ 7 سنوات..الحكومة: توفير سكن مناسب لمستأجري الإيجار القديم

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن حديث رئيس الوزراء اليوم حول الإيجار القديم بمثابة رسالة طمأنة للشعب المصري، حيث تم الإشارة إلى الاجتماع الذي تم عقده فيما يخص القانون، وذلك لمناقشة أليات تطبيقه.



وشدد الحمصاني، خلال مداخلته ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، على أنه لن يتضرر أي مستأجر وسيكون أمام الجميع فرصة للحصول على وحدة سكنية، متابعا: سيتم إطلاق منصة إلكترونية لتلقي طلبات الحصول على وحدات سكنية للمستأجرين.

وأوضح أن هناك بعض الوحدات المتوفرة وقد يتم بناء بعض الوحدات الجديدة لمستأجري الإيجار القديم، منوها بأن الحكومة ستنتهي من وحدات الإيجار القديم قبل انتهاء مهلة الـ 7 سنوات.



ولفت إلى أن المنصة إلكترونية لتلقي طلبات الحصول على وحدات سكنية سيتم إطلاقها في غضون شهر، منوها بأم عملية طرح الوحدات ستناسب وتلائم مختلف الاذواق والاحتياجات.