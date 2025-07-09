رسائل طمأنة.. الحكومة: برنامج إسكان خاص لمستأجري قانون الإيجار القديم

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن حديث رئيس الوزراء اليوم حول الإيجار القديم بمثابة رسالة طمأنة للشعب المصري، حيث تم الإشارة إلى الاجتماع الذي تم عقده فيما يخص القانون، وذلك لمناقشة آليات تطبيقه.



وأوضح الحمصاني، خلال مداخلته ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم مناقشة العديد من المقترحات وأهمها توفير بدائل جاهزة تناسب مختلق شرائح المجتمع، مما يرغبون في الحصول على وحدات جديدة.

واسترسل: سيكون هناك برنامج إسكان خاص للمستأجرين على قانون الإيجار القديم، وذلك لتنظيم عملية التقديم والتأكد من عدم الإضرار بالمواطنين.



وشدد على أنه لن يتضرر أي مستأجر وسيكون أمام الجميع فرصة للحصول على وحدة سكنية، متابعا: سيتم إطلاق منصة إلكترونية لتلقي طلبات الحصول على وحدات سكنية للمستأجرين.