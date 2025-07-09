أحمد موسى: بعض الأطراف تستغل أي حادث لبث شائعات مغرضة ضد الدولة |فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن بداية حريق سنترال رمسيس في غرفة بالدور السابع، موضحا أن هناك شبابا مصريا يعمل بشكل مستمر لعودة خدمات الاتصالات والإنترنت في المنطقة المحيطة بالسنترال.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن خدمات الإنترنت ظلت مستمرة رغم حريق سنترال رمسيس، الذي استمر لساعات.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن مصر لديها بدائل قوية في منظومة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدا أن وزير الاتصالات أوضح مصر تمتلك شبكة بها سنترالات أخرى بالإضافة إلى سنترال رمسيس.

وذكر: لازم ناخد بالنا من كل كلمة بنكتبها .. هناك من يستغل أي حادث لبث شائعات مغرضة وأكاذيب ضد الدولة .. اللي قاعد في أمريكا قلقان علينا يعني ؟ والي في سوريا سايب الحرايق اللي عنده وبيكلم عن سنترال رمسيس.



