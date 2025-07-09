كينو يودع كأس العالم للأندية برسالة مؤثرة: نعود مرفوعي الرأس

عبّر البرازيلي كينو، جناح نادي فلومينينسي ونجم بيراميدز المصري السابق، عن خيبة أمله بعد خسارة فريقه أمام تشيلسي الإنجليزي في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025، مؤكدًا أن الفريق قدّم كل ما لديه ويمتلك أسبابًا للفخر رغم الإقصاء.

وفي رسالة نشرها عبر حسابه على "إنستجرام"، قال كينو:

"انتهت رحلتنا في كأس العالم للأندية. كنا قريبين من تحقيق هدفنا بالتأهل إلى النهائي، لكننا سنغادر البطولة بفخر. أشكر زملائي في الفريق، والجهاز الفني، والإدارة، والجماهير التي دعمتنا منذ المباراة الأولى وحتى النهاية".

وأضاف:

"مثّلنا قارتنا وبلدنا بأفضل صورة ممكنة، ونعود إلى البرازيل مرفوعي الرأس".

تشيلسي يطيح بفلومينينسي ويتأهل للنهائي

وكان تشيلسي حجز بطاقة التأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية، بعد فوزه على فلومينينسي بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي أُقيم مساء الثلاثاء على ملعب "ميتلايف" في نيويورك ضمن منافسات نصف النهائي.

وتأهل الفريق البرازيلي إلى هذا الدور عقب فوزه على الهلال السعودي بنتيجة 2-1 في ربع النهائي، بينما أطاح تشيلسي بفريق بالميراس بنفس النتيجة.

أرقام تاريخية للبلوز في مونديال الأندية

بتأهله للنهائي، أصبح تشيلسي أول نادٍ أوروبي يبلغ نهائي كأس العالم للأندية بنظامها الجديد، كما واجه في طريقه إلى اللقب ثلاث فرق برازيلية، هي فلامنجو، بالميراس، وفلومينينسي، محققًا الانتصار على اثنين منها.

كينو، الذي سبق له التألق في الملاعب المصرية، أظهر من جديد احترافيته العالية وانتماءه لفريقه، مختتمًا مشواره في البطولة برسالة دعم وتحفيز للفريق قبل العودة إلى البرازيل.