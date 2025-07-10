كثافات متحركة.. الحالة المرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة اليوم

كثافات مرورية شهدتها شوارع وميادين ومحاور القاهرة والجيزة، صباح اليوم الخميس المرافق 10 يوليو 2025، وسط حالة من التكدس، بالتزامن مع الذروة الصباحية وخروج الموظفين والطلاب، ما تسبب في بطء حركة السيارات وتكدسات في عدة مناطق حيوية وسط انتشار الخدمات الأمنية والمرورية لتنظيم حركة السيارات.

تكدسات متحركة شهدها الطريق الدائري، خاصة في المنطقة الممتدة من نزلة البحر الأعظم حتى الدقي وميدان الجلاء، وسط محاولات من رجال الإدارة العامة للمرور لتسيير الحركة. كما ظهرت كثافات ملحوظة على محور صفط اللبن للقادم من الطريق الدائري باتجاه شارع السودان

تباطأت حركة السير أعلى كوبري أكتوبر، في الاتجاهين، وبشكل خاص في منطقة الوصلة المعلقة وعبدالمنعم رياض، وسط زحام في محور صلاح سالم، خاصة في الاتجاه القادم من مطار القاهرة وصولًا إلى كوبري الفردوس.

شهدت منطقة جامعة الدول العربية ازدحامًا واضحًا، خاصة أمام ميدان سفنكس وامتداد شارع البطل أحمد عبد العزيز، وظهرت كثافات مرورية أمام مبنى ماسبيرو على كورنيش النيل وحتى منطقة المعادي.

وناشدت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات بضرورة الالتزام بتعليمات رجال المرور، واتباع الطرق البديلة لتجنب الزحام، مع الاعتماد على تطبيقات الملاحة لمتابعة الحالة المرورية.