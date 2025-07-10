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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

نظر دعوى الفنان حسام عزت ضد مصطفى كامل.. بعد قليل

نظر دعوى الفنان حسام عزت ضد مصطفى كامل.. بعد قليل
نظر دعوى الفنان حسام عزت ضد مصطفى كامل.. بعد قليل
إسلام دياب

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعد قليل، الدعوى المقامة من وكيل الفنان حسام عزت، والتي طالب فيها بوقف قرار مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، بعدم قبول أوراق ترشحه في انتخابات التجديد النصفي للنقابة، وإدراج اسمه ضمن المرشحين.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 69270 لسنة 79 قضائية، نقيب المهن الموسيقية، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات.

كان الفنان حسام عزت تقدم ببلاغ ضد الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، يتضرر فيه من الأخير واللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بالنقابة، بسبب رفضهم تجديد عضويته بالنقابة لعام 2025 دون وجه حق، رغم استيفائه جميع المستندات وتوافر الشروط القانونية المطلوبة للترشح.

باشرت جهات التحقيق المختصة البلاغ المقدم ضد مصطفى كامل من الفنان حسام عزت، وأحالته إلى المحاكمة.

محكمة القضاء الإداري الفنان حسام عزت نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل انتخابات التجديد النصفي للنقابة

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