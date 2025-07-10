عملية شراء حشيش وهمية.. تأييد المشدد 7 سنوات لتاجر مخدرات

عاقبت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مجدى عبد الباري وعضوية المستشارين محمد عبد الحكيم رضوان، السعيد محمود محمد، المستشارين بمحكمة استئناف القاهرة وبحضور أحمد طه سید، وكيل النيابة وأمانة سر أیمن محمد عثمان تاجر المخدرات بمصر الجديدة بالسجن المشدد 7 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه مع مصادرة المخدر والمبلغ المالى المضبوطين وألزمته المصاريف الجنائية.



كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه وردت معلومات إلى المقدم محمد اسماعيل سمير الجمال بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات مفادها قيام المتهم «أحمد .م .ح» بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالاتجار بالمواد المخدرة فانتقل لمكان تواجده حيث أجرى معه عمليه شراء وهمية لجوهر الحشيش المخدر فقدم له المتهم قطعة من المخدر من بين طيات ملابسه فألقى القبض عليه وبتفتيش الكيس البلاستيكي حوزته عثر به علي عدد آخر لذات المخدر وبمواجهته أقر بحيازته للمخدر بقصد الاتجار.

وبالطعن على الحكم قضت المحكمة برفض طعن تاجر الحشيش على حكم سجنه وتغريمه وتأييد الحكم الصادر من محكمة الجنايات.