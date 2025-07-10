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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

العثور على جثة فتاة داخل فيلا بالتجمع

العثور على جثة فتاة داخل فيلا بالتجمع في القاهرة الجديدة
العثور على جثة فتاة داخل فيلا بالتجمع في القاهرة الجديدة
أحمد مهدي

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحرياتها وجهودها لكشف ملابسات العثور على جثة فتاة داخل فيلا بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة الجديدة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بالعثور على جثة فتاة داخل فيلا بالتجمع الخامس وعلى الفور إنتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين من المعاينة والتحريات العثور على جثة فتاة ترتدي كامل ملابسها داخل الفيلا وجرى نقل الجثمان إلى المشرحة وإخطار النيابة العامة وفحص كاميرات المراقبة.

تحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة في القاهرة لمباشرة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية جثة فتاة مديرية أمن القاهرة

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