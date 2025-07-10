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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

«الصحة اللبنانية» تعلن استشهاد شخص وإصابة 2 آخرين

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد شخص وإصابة 2 آخرين في قصف مسيرة - تابعة لجيش الإحتلال الإسرائيلي - على دراجة ببلدة المنصوري جنوبي البلاد.

ولاحقا ، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي،  اغتيال القيادي في وحدة بدر بحزب الله حسين مزهر  بغارة على جنوبي لبنان.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت"  عن قوات الاحتلال الإسرائيلي ، القول بأنه تم اغتيال مزهر أمس وهو المسؤول عن إدارة نيران قطاع الزهراني في وحدة بدر التابعة لحزب الله، في منطقة البابلية جنوب لبنان.

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بذلك، أن مظهر في إطار دوره، "قدّم العديد من اتجاهات إطلاق النار باتجاه دولة إسرائيل وقوات الجيش.

وبين المتحدث أن مزهر عمل مؤخرًا على محاولات ترميم مدفعية التنظيم الإرهابي في جنوب لبنان".

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، سلسلة من العمليات البرية المحددة داخل الأراضي اللبنانية، حيث استهدفت مواقع وتحصينات تابعة لـحزب الله.

وفي بيان رسمي؛ قالت قيادة جيش الاحتلال  إن قوات فرقة 91 تواصل مهمتها الدفاعية على الحدود اللبنانية، بهدف حماية أمن مواطني دولة إسرائيل، وإزالة أي تهديد ينطلق من الأراضي اللبنانية.

وأضاف البيان : القوات قامت بإحباط خلايا مسلحة وتدمير بنى تحتية  تابعة لتنظيم حزب الله، بتوجيه من وحدة النيران التابعة للفرقة.

وتابع البيان : جاءت هذه العمليات بناءً على معلومات استخباراتية ورصد وسائل قتالية وبنى تحتية تابعة لحزب الله في عدة مناطق بجنوب لبنان، ما دفع القوات لتنفيذ عمليات خاصة ومحددة لتدمير هذه الأهداف ومنع إعادة تموضع حزب الله في المنطقة. 

لبنان وزارة الصحة اللبنانية جيش الإحتلال الإسرائيلي مسيرة اسرائيلية حزب الله

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