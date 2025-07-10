محافظ الأقصر:إزالة تعديات الأراضى في المهد وادراج المخالفات ضمن الحملات

عقد المهندس عبد المطلب عماره ، محافظ الأقصر، اجتماعًا هامًا لمتابعة ملف التعديات على الأراضي الزراعية، بحضور القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والمدن ومدير مديرية الزراعة ومدير حماية الاراضى ومديري الإدارات الزراعية والادارات المختصة بديوان عام المحافظة.

وأكد محافظ الأقصر خلال الاجتماع على أهمية التعامل الحاسم مع التعديات، مشددًا على ضرورة تنفيذ الإزالات في المهد فورًا، وعدم التهاون مع أي مخالفات تهدد الرقعة الزراعية.

كما وجه بضرورة تحرير المحاضر وتنفيذ الإزالات للتعديات قبل تطورها وإدراجها ضمن الحملات الرسمية للإزالة.

وعرض مديرو الإدارات الزراعية الموقف التفصيلي أمام رؤساء المجالس والمدن، متضمنًا عدد المحاضر المحررة، وحالات الإزالة التي تم تنفيذها في المهد، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لحماية الأراضي الزراعية والحفاظ عليها من التعديات.

حضر الاجتماع الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر واحمد وزيرى السكرتير العام لمحافظة الأقصر، ورؤساء المراكز والمدن، والدكتور جابر كلحى وكيل وزارة الزراعة بالأقصر والادارات المختصة