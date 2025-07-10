محافظ الأقصر يناقش تقنين الأراضي: إجراءات حاسمة ضد الحالات غير الجادة

عقد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اجتماعًا موسعًا لمتابعة ملف تقنين وضع اليد لأراضى أملاك الدولة، فى ظل العمل بالقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، وذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد، نائب المحافظ، وأحمد وزيري، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.

وخلال الاجتماع، ناقش المحافظ تصنيف الحالات غير الجادة إلى مبانٍ وزراعات، مؤكدًا ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه تلك الحالات، بما يشمل سداد رسوم الفحص والمعاينة.

كما شدد على أهمية استرداد الأراضي غير المستوفية للشروط القانونية.

وتناول الاجتماع كذلك آلية إصدار الكارت الذهبي، وسداد المستحقات المتأخرة، إلى جانب مناقشة حصر الملفات داخل المنظومة وعدد العقود التي تم تسجيلها ومتابعة سداد الأقساط.

وشدد الوزير على المحافظ باستكمال الإجراءات للملفات الجادة من معاينة ورفع على المنظومة وصولا للتعاقد.

حضر الاجتماع رؤساء المراكز والمدن، ومدير المكتب الفني لمحافظة الأقصر، ومدير الشئون القانونية، ومدير عام الشئون المالية والإدارية، ومدير إدارة الأملاك، ومدير الإيرادات، ومدير المنظومة ومدير وحدة gis، وعدد من المختصين المعنيين بالملف.